ITF04 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:55
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Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле
Владислав Орлов уверенно обыграл Сахара Симона
04 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:55
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Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 444) в четвертьфинале хардового 25-тысячника в Иерусалиме (Израиль) в двух сетах обыграл Сахара Симона (Израиль, ATP 669).
ITF M25 Иерусалим. Хард. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина) – Сахар Симон (Израиль) – 6:2, 6:2
В полуфинале украинец сыграет с первым сеяным турнира Луисом Вессельсом (Германия, ATP 294).
Ранее Владислав обыграл Валентина Ванту.
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