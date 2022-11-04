Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле
ITF
04 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:55
50
1

Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле

Владислав Орлов уверенно обыграл Сахара Симона

04 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:55
50
1
Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 444) в четвертьфинале хардового 25-тысячника в Иерусалиме (Израиль) в двух сетах обыграл Сахара Симона (Израиль, ATP 669).

ITF M25 Иерусалим. Хард. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) – Сахар Симон (Израиль) – 6:2, 6:2

В полуфинале украинец сыграет с первым сеяным турнира Луисом Вессельсом (Германия, ATP 294).

Ранее Владислав обыграл Валентина Ванту.

По теме:
Украинский теннисист сыграет в четвертьфинале турнира в Израиле
Синхронный провал. Украинские теннисисты завершили выступления на фьючерсах
Орлов и Приходько стартовали с побед на 25-тысячниках в Израиле и Турции
Владислав Орлов ITF Иерусалим
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»
Футбол | 04 ноября 2022, 08:55 3
ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»
ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»

Специалист высказался об очередном еврокубковом фиаско киевлян

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 03 ноября 2022, 19:45 2
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится в четверг, 3 ноября

Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA
Теннис | 04.11.2022, 00:05
Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA
Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Футбол | 03.11.2022, 23:30
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Футбол | 03.11.2022, 16:43
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PETP0
Так Сахар чи Цукор? Чи кому як більше подобається?)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
02.11.2022, 12:10 3
Футбол
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
03.11.2022, 12:22 2
Теннис
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
03.11.2022, 10:56 2
Теннис
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
04.11.2022, 00:23 4
Футбол
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 5
Футбол
Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф
Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф
03.11.2022, 07:17
Теннис
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
02.11.2022, 09:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности