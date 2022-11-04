Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 444) в четвертьфинале хардового 25-тысячника в Иерусалиме (Израиль) в двух сетах обыграл Сахара Симона (Израиль, ATP 669).

ITF M25 Иерусалим. Хард. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) – Сахар Симон (Израиль) – 6:2, 6:2

В полуфинале украинец сыграет с первым сеяным турнира Луисом Вессельсом (Германия, ATP 294).

Ранее Владислав обыграл Валентина Ванту.