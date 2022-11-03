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ITF
03 ноября 2022, 23:40 |
24
0

Украинский теннисист сыграет в четвертьфинале турнира в Израиле

Владислав Орлов обыграл Валентина Ванту в 1/8 финала в Иерусалиме

03 ноября 2022, 23:40 |
24
0
Украинский теннисист сыграет в четвертьфинале турнира в Израиле
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 444) в 1/8 финала 25-тысячника в Иерусалиме (Израиль) разгромил Валентина Ванту (Румыния, ATP 1083).

ITF M25 Иерусалим. 1/8 финала. Хард

Владислав Орлов (Украина) – Валентин Ванта (Румыния) – 6:2, 6:1

Отметим, что Орлов восьмой раз в сезоне сыграет 1/4 финала турниров ITF.

В четвертьфинале украинец встретится с Сахаром Симоном (Израиль, ATP 669).

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Владислав Орлов Валентин Ванта ITF Иерусалим
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Источник Sport.ua
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