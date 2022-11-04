Президент ПФЛ прокомментировал информацию о проведении Кубка Украины

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о возможном проведении Кубка Украины весной 2023 года:

– Сейчас мы обсуждаем с УАФ некоторые варианты, будем следить за ситуацией. Думаю, что исполком УАФ будет принимать решение в зависимости от ситуации в стране.

– Если ситуация в Украине улучшится, реально ли могут провести Кубок Украины весной?

– Да. И получится, что команды ПФЛ начнут играть в марте. У нас есть разные наработки, но подробно пока говорить не буду. Вероятно, команды ПФЛ на данном этапе начнут играть в марте перед чемпионатом. Это будут матчи на Кубок Украины.

– Все команды ПФЛ готовы принять участие в Кубке Украины?

– Пока нет конечного решения, спрашивать команды заранее, чтобы они подтвердили свое участие, нет смысла. У нас есть регламент, но в данной ситуации во время войны, я думаю, что регламент Кубка Украины не будет предусматривать обязательное участие, а будет по подтверждению.

Ранее сообщалось, что есть планы начать турнир весной, но это будет зависеть от ситуации в стране.