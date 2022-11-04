Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ПФЛ прокомментировал информацию о проведении Кубка Украины
Кубок Украины
04 ноября 2022, 11:40 |
316
1

Президент ПФЛ прокомментировал информацию о проведении Кубка Украины

Александр Каденко подтвердил, что соревнования могут пройти весной

04 ноября 2022, 11:40 |
316
1
Президент ПФЛ прокомментировал информацию о проведении Кубка Украины
ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о возможном проведении Кубка Украины весной 2023 года:

– Сейчас мы обсуждаем с УАФ некоторые варианты, будем следить за ситуацией. Думаю, что исполком УАФ будет принимать решение в зависимости от ситуации в стране.

– Если ситуация в Украине улучшится, реально ли могут провести Кубок Украины весной?

– Да. И получится, что команды ПФЛ начнут играть в марте. У нас есть разные наработки, но подробно пока говорить не буду. Вероятно, команды ПФЛ на данном этапе начнут играть в марте перед чемпионатом. Это будут матчи на Кубок Украины.

– Все команды ПФЛ готовы принять участие в Кубке Украины?

– Пока нет конечного решения, спрашивать команды заранее, чтобы они подтвердили свое участие, нет смысла. У нас есть регламент, но в данной ситуации во время войны, я думаю, что регламент Кубка Украины не будет предусматривать обязательное участие, а будет по подтверждению.

Ранее сообщалось, что есть планы начать турнир весной, но это будет зависеть от ситуации в стране.

По теме:
Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Скорук – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Каденко Первая лига Украины Кубок Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Український футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как побеждать без ударов в створ? Статистики назвали xG Динамо и Фенербахче
Футбол | 04 ноября 2022, 10:20 1
Как побеждать без ударов в створ? Статистики назвали xG Динамо и Фенербахче
Как побеждать без ударов в створ? Статистики назвали xG Динамо и Фенербахче

Накануне киевляне бесславно завершили свой европоход в сезоне-2022/23

Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Футбол | 04 ноября 2022, 00:45 7
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1

3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций

Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Футбол | 03.11.2022, 16:43
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
Теннис | 03.11.2022, 12:22
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
Стало известно, кто в Динамо получил наихудшую оценку за матч с Фенербахче
Футбол | 04.11.2022, 05:00
Стало известно, кто в Динамо получил наихудшую оценку за матч с Фенербахче
Стало известно, кто в Динамо получил наихудшую оценку за матч с Фенербахче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Звичайно, що треба проводити. Ми ж не капітулювали, і не збираємось. Кацапню вибили з Київщини і Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. До весни, дивись, ще якась область буде визволена. А Кубок напряму впливає на представництво в єврокубках, чого ж тоді його не проводити? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
03.11.2022, 20:40
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
04.11.2022, 02:37 2
MMA
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
03.11.2022, 18:11 7
Бокс
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40
Бокс
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
02.11.2022, 13:21 4
Другие виды
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
03.11.2022, 00:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности