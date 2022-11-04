Президент ПФЛ прокомментировал информацию о проведении Кубка Украины
Александр Каденко подтвердил, что соревнования могут пройти весной
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о возможном проведении Кубка Украины весной 2023 года:
– Сейчас мы обсуждаем с УАФ некоторые варианты, будем следить за ситуацией. Думаю, что исполком УАФ будет принимать решение в зависимости от ситуации в стране.
– Если ситуация в Украине улучшится, реально ли могут провести Кубок Украины весной?
– Да. И получится, что команды ПФЛ начнут играть в марте. У нас есть разные наработки, но подробно пока говорить не буду. Вероятно, команды ПФЛ на данном этапе начнут играть в марте перед чемпионатом. Это будут матчи на Кубок Украины.
– Все команды ПФЛ готовы принять участие в Кубке Украины?
– Пока нет конечного решения, спрашивать команды заранее, чтобы они подтвердили свое участие, нет смысла. У нас есть регламент, но в данной ситуации во время войны, я думаю, что регламент Кубка Украины не будет предусматривать обязательное участие, а будет по подтверждению.
Ранее сообщалось, что есть планы начать турнир весной, но это будет зависеть от ситуации в стране.
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