Украина. Премьер лига04 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:29
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Минай
В Ужгороде состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги
04 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:29
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Миная».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Минай».
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