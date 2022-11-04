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Лига Европы
Рома
03.11.2022, FT 3 : 1
Лудогорец
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Лига Европы
04 ноября 2022, 11:13 |
341
0

ВИДЕО. Дичь из ЛЕ. Игрок Лудогорца наступил шипами на шею футболисту Ромы

Никола Залевский пострадал от Оливье Вердона

04 ноября 2022, 11:13 |
341
0
ВИДЕО. Дичь из ЛЕ. Игрок Лудогорца наступил шипами на шею футболисту Ромы
ФК Рома

В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы «Рома» в домашних стенах переиграла «Лудогорец» (3:1).

Болгарский клуб забил первым, но сыграл очень грубо в обороне, из-за чего судья дал итальянцам два пенальти, которые были реализованы.

В концовке встречи 27-летний защитник из Бенина Оливье Вердон завалил в чужой штрафной площади 20-летнего поляка Николу Залевского и наступил ему ногой на грудь и на шею. Судья побежал смотреть повтор и заслуженно выдал Вердону красную карточку.

«Извини за эту ошибку, я смотрел за мячом, удачи в будущем», – написал после матча Вердон в инстаграме, отметив Залевского.

Отметим, что «Рома» заняла второе место в группе, «Лудогорец» – третье.

Обзор матча (момент с удалением с 04:00)

События матча

89’
Оливье Вердон (Лудогорец) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Рик Лима (Лудогорец).
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Источник Sport.ua
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