ВИДЕО. Дичь из ЛЕ. Игрок Лудогорца наступил шипами на шею футболисту Ромы

В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы «Рома» в домашних стенах переиграла «Лудогорец» (3:1).

Болгарский клуб забил первым, но сыграл очень грубо в обороне, из-за чего судья дал итальянцам два пенальти, которые были реализованы.

В концовке встречи 27-летний защитник из Бенина Оливье Вердон завалил в чужой штрафной площади 20-летнего поляка Николу Залевского и наступил ему ногой на грудь и на шею. Судья побежал смотреть повтор и заслуженно выдал Вердону красную карточку.

«Извини за эту ошибку, я смотрел за мячом, удачи в будущем», – написал после матча Вердон в инстаграме, отметив Залевского.

Отметим, что «Рома» заняла второе место в группе, «Лудогорец» – третье.

Обзор матча (момент с удалением с 04:00)