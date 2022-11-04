ВИДЕО. Дичь из ЛЕ. Игрок Лудогорца наступил шипами на шею футболисту Ромы
Никола Залевский пострадал от Оливье Вердона
В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы «Рома» в домашних стенах переиграла «Лудогорец» (3:1).
Болгарский клуб забил первым, но сыграл очень грубо в обороне, из-за чего судья дал итальянцам два пенальти, которые были реализованы.
В концовке встречи 27-летний защитник из Бенина Оливье Вердон завалил в чужой штрафной площади 20-летнего поляка Николу Залевского и наступил ему ногой на грудь и на шею. Судья побежал смотреть повтор и заслуженно выдал Вердону красную карточку.
«Извини за эту ошибку, я смотрел за мячом, удачи в будущем», – написал после матча Вердон в инстаграме, отметив Залевского.
Отметим, что «Рома» заняла второе место в группе, «Лудогорец» – третье.
Обзор матча (момент с удалением с 04:00)
События матча
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