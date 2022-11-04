WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на плей-офф

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко еще имеют шансы пройти в полуфинал Итогового турнира.

После двух туров Людмила и Алена занимают четвертое место в группе Пэм Шрайвер.

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 2 победы (разница сетов 4-1) Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 1 победа / 1 поражение (разница сетов 2-2) Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1 победа / 1 поражение (разница сетов 2-3) Людмила Киченок / Алена Остапенко – 2 поражения (разница сетов 2-4)

Во втором туре Людмила Киченок и Елена Остапенко с матчбола уступили Габриэле Дабровски и Джулиана Олмос, а Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс обыграли Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:4, 6:3.

В третьем туре тандем Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс сыграет с Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос, Людмила Киченок и Алена Остапенко поборются против Данилиной и Хаддад Майи.

Все команды сохраняют шансы на выход в полуфинал. Киченок и Остапенко, несмотря на два поражения, могут пройти в четверку сильнейших. В случае своей победы в третьем туре и поражения дуэта Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос.