WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на плей-офф
Украинско-латвийскому дуэту обязательно нужно побеждать в третьем туре
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко еще имеют шансы пройти в полуфинал Итогового турнира.
После двух туров Людмила и Алена занимают четвертое место в группе Пэм Шрайвер.
- Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 2 победы (разница сетов 4-1)
- Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 1 победа / 1 поражение (разница сетов 2-2)
- Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1 победа / 1 поражение (разница сетов 2-3)
- Людмила Киченок / Алена Остапенко – 2 поражения (разница сетов 2-4)
Во втором туре Людмила Киченок и Елена Остапенко с матчбола уступили Габриэле Дабровски и Джулиана Олмос, а Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс обыграли Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:4, 6:3.
В третьем туре тандем Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс сыграет с Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос, Людмила Киченок и Алена Остапенко поборются против Данилиной и Хаддад Майи.
Все команды сохраняют шансы на выход в полуфинал. Киченок и Остапенко, несмотря на два поражения, могут пройти в четверку сильнейших. В случае своей победы в третьем туре и поражения дуэта Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос.
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