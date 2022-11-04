Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на плей-офф
WTA
04 ноября 2022, 10:58 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:38
243
2

WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на плей-офф

Украинско-латвийскому дуэту обязательно нужно побеждать в третьем туре

04 ноября 2022, 10:58 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:38
243
2
WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко еще имеют шансы пройти в полуфинал Итогового турнира.

После двух туров Людмила и Алена занимают четвертое место в группе Пэм Шрайвер.

  1. Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 2 победы (разница сетов 4-1)
  2. Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 1 победа / 1 поражение (разница сетов 2-2)
  3. Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1 победа / 1 поражение (разница сетов 2-3)
  4. Людмила Киченок / Алена Остапенко – 2 поражения (разница сетов 2-4)

Во втором туре Людмила Киченок и Елена Остапенко с матчбола уступили Габриэле Дабровски и Джулиана Олмос, а Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс обыграли Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:4, 6:3.

В третьем туре тандем Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс сыграет с Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос, Людмила Киченок и Алена Остапенко поборются против Данилиной и Хаддад Майи.

Все команды сохраняют шансы на выход в полуфинал. Киченок и Остапенко, несмотря на два поражения, могут пройти в четверку сильнейших. В случае своей победы в третьем туре и поражения дуэта Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос.

По теме:
Онс Жабер – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Никто и не сомневался. Свентек вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Людмила Киченок Алена Остапенко Итоговый турнир WTA Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Анна Данилина Беатрис Хаддад Майя Габриэла Дабровски Джулиана Олмос
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович не оставил шансов россиянину на Мастерсе в Париже
Теннис | 03 ноября 2022, 20:40 1
Джокович не оставил шансов россиянину на Мастерсе в Париже
Джокович не оставил шансов россиянину на Мастерсе в Париже

Новак деклассировал Хачанова в двух сетах

Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 03 ноября 2022, 18:41 5
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец получает 150 000 фунтов в неделю

ПРИТУЛА: «Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 БТР вместо 50»
Война | 04.11.2022, 04:35
ПРИТУЛА: «Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 БТР вместо 50»
ПРИТУЛА: «Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 БТР вместо 50»
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Футбол | 03.11.2022, 23:56
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 03.11.2022, 19:45
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Остапенко/Киченок хорошо играют, но везение не хватает. Не хотелось бы болеть за рашистку, но если наши завтра выиграют, то придётся. Везение должен быть на нашей стороне!
Ответить
0
Fdail
Ну с учётом,  что шансы Олмос/Дабровски выиграть Мертенс/Кудерметову минимальны, то последний  шанс практически полностью в руках Люды с Алёной. Данилина/Хаддад Майя - абсолютно проходимая пара( как и была Олмос/Дабровски), просто надо уже научиться собираться в важные моменты,  а то смысл выходить на матчи на таких турнирах? В любом случае, Люда с Алёной могут переиграть любую из присутвующих пар, поэтому желаю успехов на этом турнире. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
03.11.2022, 20:40
Футбол
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
03.11.2022, 18:11 7
Бокс
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
03.11.2022, 16:30 1
Киберспорт
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Украина – наш дом, и покидать страну в трудные времена недопустимо
Украина – наш дом, и покидать страну в трудные времена недопустимо
03.11.2022, 10:24 4
Другие виды
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
04.11.2022, 00:23 4
Футбол
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
02.11.2022, 09:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности