Валентин КОЖОКАРУ: «Мое сердце с Украиной»

Настоящим сюрпризом стал визит в лагерь Днепра-1 в Нидерландах бывшего голкипера команды Валентина Кожокару. Он перешел в бельгийский «Левен», но, кажется, навсегда запомнит атмосферу в украинской команде. Потому и воспользовался возможностью увидеться с бывшими партнерами, посетив матч в Алкмаре.

– Очень неожиданно и приятно видеть тебя здесь. А ты что чувствуешь?

– Невероятные чувства! Я все время думал о команде, о моих здешних одноклубниках. И очень приятно увидеть их всех здесь, узнать, что они играют вместе и показывают хорошие результаты.

– Сейчас ты играешь в Бельгии и провел все матчи за свою команду. Как идут дела?

– Все хорошо. Мне повезло, что сейчас все так складывается. У меня был трудный выбор – знаете, это всегда тяжелая ситуация – и я выбрал такой вариант продолжения. Сейчас удается играть, и моя цель состоит в том, чтобы продолжать в том же духе.

– Твоя команда сейчас ведет борьбу за зону плей-офф. Это и была цель перед началом сезона или такой подъем неожиданный даже для вас?

– Цель на этот сезон – быть в первой восьмерке. Итак, текущее восьмое место удовлетворяет нас. Но сезон длительный, и турнир достаточно сложен. Мы должны продолжать бороться на максимуме.

– Вспомни последние дни твоего пребывания в Украине. Это было начало ужасной войны…

– Да, это была неожиданная ситуация для всех. Но, считаю, мы сделали великую вещь, которая оставалась вместе. Да, нам пришлось как можно скорее покинуть Украину, и должен отдать должное клубу, который всегда помогал.

– Что люди в Румынии и Бельгии говорят о войне в Украине?

– Все обсуждают события в вашей стране, держат руку на пульсе, но, наверное, никто лучше вас не владеет информацией. Знаю, что Румыния много помогает Украине, в частности, я оказываю помощь одной семье. Все помогают как могут. Мое сердце с Украиной. Я провел здесь невероятное время. Конечно, если бы не война, с удовольствием продолжал бы играть здесь. Но это жизнь, и мы должны адаптироваться к разным ситуациям.