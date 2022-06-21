Стало известно, сколько Днепр-1 заработал на продаже Кожокару в Левен

26-летний румынский вратарь Валентин Кожокару накануне официально оформил свой переход из «Днепра-1» в «Левен».

С бельгийским клубом Кожокару подписал трехлетний контракт, однако официально стороны предпочли не разглашать финансовый аспект сделки.

По информации Transfermarkt, Кожокару обошелся «Левену» в 400 тысяч евро.

С учетом того, что летом минувшего года днепряне купили голкипера у «Фарула» за 100 тысяч, прибыль «Днепра-1» при продаже румына составила 300 тысяч евро.