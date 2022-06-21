Стало известно, сколько Днепр-1 заработал на продаже Кожокару в Левен
Прибыль днепрян составила 300 тысяч евро
26-летний румынский вратарь Валентин Кожокару накануне официально оформил свой переход из «Днепра-1» в «Левен».
С бельгийским клубом Кожокару подписал трехлетний контракт, однако официально стороны предпочли не разглашать финансовый аспект сделки.
По информации Transfermarkt, Кожокару обошелся «Левену» в 400 тысяч евро.
С учетом того, что летом минувшего года днепряне купили голкипера у «Фарула» за 100 тысяч, прибыль «Днепра-1» при продаже румына составила 300 тысяч евро.
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