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  4. Стало известно, сколько Днепр-1 заработал на продаже Кожокару в Левен
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 10:33 |
865
1

Стало известно, сколько Днепр-1 заработал на продаже Кожокару в Левен

Прибыль днепрян составила 300 тысяч евро

21 июня 2022, 10:33 |
865
1
Стало известно, сколько Днепр-1 заработал на продаже Кожокару в Левен
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кожокару

26-летний румынский вратарь Валентин Кожокару накануне официально оформил свой переход из «Днепра-1» в «Левен».

С бельгийским клубом Кожокару подписал трехлетний контракт, однако официально стороны предпочли не разглашать финансовый аспект сделки.

По информации Transfermarkt, Кожокару обошелся «Левену» в 400 тысяч евро.

С учетом того, что летом минувшего года днепряне купили голкипера у «Фарула» за 100 тысяч, прибыль «Днепра-1» при продаже румына составила 300 тысяч евро.

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Источник Transfermarkt
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Gargantua
хороший вратарь, он стоит больше
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