Как побеждать без ударов в створ? Статистики назвали xG Динамо и Фенербахче

В четверг «Динамо» в Польше провело последний поединок в рамках групповой стадии Лиги Европы-2022/23.

«Бело-синие» уступили «Фенербахче» со счетом 0:2, финишировав на последнем месте в группе с 1 очком в активе.

В матче против «желтых канареек» у киевлян фактически не было шансов на победу, что подтверждают подсчеты статистиков. В частности, «Динамо» нанесло лишь 4 удара по воротам (один – в первом тайме и три – во втором), из которых ни один не пришелся в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) у киевлян составил 0,49.

«Фенербахче» нанес 10 ударов, 4 – в створ, и имел показатель xG равным 1,22.

Владение мячом команд в матче также оказалось за номинальными гостями – 57% против 43%. Турки больше выполнили передач (451 против 283) с лучшим показателем точности (86% против 76%).

Единственным существенным аспектом, в котором «Динамо» смогло превзойти оппонента является показатель выигранных единоборств. Здесь киевляне вышли победителями из 54% дуэлей, в то время как команда из Стамбула оставила за собой лишь 43% единоборств. К слову, матч был перенасыщен борьбой, так как за 90 минут плюс компенсированное время статистики насчитали 252 единоборства, в то время как средний показатель для «Динамо» в текущем сезоне на матч по этому аспекту равен 191, а у «Фенербахче» - 211.