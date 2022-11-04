ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от турецкого «Фенербахче» (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

«Смотрю «Динамо» и молоко киснет. Шо попало. Луческу пустой как бубен, видно что даже эмоции у него пропали. Играли сегодня в составе Цыганков, Беседин, Буяльский? Я не заметил их на поле. С этим пора заканчивать. 50% состава игроков вообще не для больших задач. Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу», - написал Заховайло.