ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»
Специалист высказался об очередном еврокубковом фиаско киевлян
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от турецкого «Фенербахче» (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.
«Смотрю «Динамо» и молоко киснет. Шо попало. Луческу пустой как бубен, видно что даже эмоции у него пропали. Играли сегодня в составе Цыганков, Беседин, Буяльский? Я не заметил их на поле. С этим пора заканчивать. 50% состава игроков вообще не для больших задач. Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу», - написал Заховайло.
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