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  4. ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»
Лига Европы
04 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:05
1569
2

ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»

Специалист высказался об очередном еврокубковом фиаско киевлян

04 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:05
1569
2
ЗАХОВАЙЛО – игрокам Динамо: «Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от турецкого «Фенербахче» (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

«Смотрю «Динамо» и молоко киснет. Шо попало. Луческу пустой как бубен, видно что даже эмоции у него пропали. Играли сегодня в составе Цыганков, Беседин, Буяльский? Я не заметил их на поле. С этим пора заканчивать. 50% состава игроков вообще не для больших задач. Не хочу никого обижать, но идите в ж*пу», - написал Заховайло.

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Вячеслав Заховайло Динамо Киев Динамо - Фенербахче Фенербахче Лига Европы
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Комментарии 2
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suforza1921
Головне, ці футболісти можуть грати куди краще. Де той Циганков, що на крейсерській швидкості втікав від захисників і забивав іспанцям у Лізі націй, двічі сербам у відборі на попереднє Євро? Забарний, якому пророкували велике майбутнє і продаж за великі гроші, повільний вайлуватий, раз за разом припускається дитячих обрізок. Чемпіон світу Попов, на якого покладали великі надії, ще гірше за Забарного. Буяльський узагалі розчинився на полі, не може віддати точний пас на п'ять метрів. Шепелєв, один з молодих талантів, нині абсолютно ніякий ні по швидкості, ні по думці, ні по чому. Про Бєсєдіна, що зовсім недавно регулярно викликався до збірної, узагалі мовчу. Немає ні індивідуальної гри ні командної; ні швидкості, ні техніки, ні бажання вгризатися зубами у результат. Що з ними всіма сталося? Це питання до тренера, власника клубу і самих гравців. Не хочуть грати, недопрацьовують - нахрін з команди, аби не ганьбили славетний клуб. Потрібна переоцінка цінностей і будівництво нової команди, причому на всіх рівнях.
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+7
olex.mykhailov
Вже давно пишу, що вони такою грою плавлять Луча, а те що суркіс каже що ніяких відхідних немає і в них джентельментська домовленість з Лучом, то я в то не вірю. Побачите, як вони заграють, коли відбудеться зміна тренера
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0
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