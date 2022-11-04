Криштиану РОНАЛДУ: «Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. 37-летний португалец отметился ассистом.

«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают!» - написал Роналду в соцсетях.

Несмотря на победу МЮ не смог занять первое место, уступив «Реалу Сосьедад» по дополнительным параметрам.