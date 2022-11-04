Лига Европы04 ноября 2022, 07:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:05
96
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям»
Форвард «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Реалом Сосьедад»
04 ноября 2022, 07:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:05
96
0
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. 37-летний португалец отметился ассистом.
«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают!» - написал Роналду в соцсетях.
Несмотря на победу МЮ не смог занять первое место, уступив «Реалу Сосьедад» по дополнительным параметрам.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2022, 23:59 1
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги Европы
Футбол | 03 ноября 2022, 16:43 33
Украинский вингер может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол | 04.11.2022, 00:45
Футбол | 03.11.2022, 19:45
Футбол | 03.11.2022, 23:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2022, 09:55 31
03.11.2022, 10:24 4
03.11.2022, 08:52 6
02.11.2022, 22:17 6
02.11.2022, 15:42
03.11.2022, 00:23 8
03.11.2022, 07:17
Футбол