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Лига Европы
04 ноября 2022, 07:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:05
96
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям»

Форвард «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Реалом Сосьедад»

04 ноября 2022, 07:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:05
96
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. 37-летний португалец отметился ассистом.

«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают!» - написал Роналду в соцсетях.

Несмотря на победу МЮ не смог занять первое место, уступив «Реалу Сосьедад» по дополнительным параметрам.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Лига Европы
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