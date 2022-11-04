Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%

7 ноября в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наиболее вероятной парой является «Бавария» – «Ливерпуль» с вероятностью аж 40%.

Дело в том, что на этой стадии не могут сыграть команды из одной страны, а также команды, выступавшие в одной группе. Это накладывает ограничения при жеребьевке.

У «Баварии» есть сразу 4 исключения: «Айнтрахт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д и «Интер».

«Ливерпуль» не сыграет с «Наполи», «Тоттенхэмом», «Челси» и «Ман Сити»

Матрица вероятностей встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов

Все участники 1/8 финала ЛЧ

Победители групп: Наполи (Италия), Порту (Португалия), Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бенфика (Португалия).

Вторые места групп: Ливерпуль (Англия), Брюгге (Бельгия), Интер (Италия), Айнтрахт (Германия), Милан (Италия), РБ Лейпциг (Германия), Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция).