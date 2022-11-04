Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ВАНАТ: «Голкипер Фенербахче оказался хитрее меня»
Лига Европы
04 ноября 2022, 01:25 | Обновлено 04 ноября 2022, 01:56
204
0

Владислав ВАНАТ: «Голкипер Фенербахче оказался хитрее меня»

Нападающий «Динамо» поделился впечатлениями от матча Лиги Европы

04 ноября 2022, 01:25 | Обновлено 04 ноября 2022, 01:56
204
0
Владислав ВАНАТ: «Голкипер Фенербахче оказался хитрее меня»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат поделился впечатлениями от матча 6-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» (0:2).

– Очень неприятный результат, но начали матч хорошо, высоко прессинговали, поддерживали высокий темп. Была ли установка на быстрый гол?

– Да, была установка прессинговать и использовать свободные зоны за спинами соперников. Во втором тайме сыграли получше, чем в первом, но все равно не добились результата.

– В каком компоненте уступили сопернику, чего не хватило сегодня?

– В первом тайме пропустили два мяча. В первом эпизоде ​​ошиблись наши игроки, во втором моменте отличился футболист, с которым я должен был играть во время стандарта. Поэтому хочу извиниться перед партнерами за это.

– Это для тебя дебютный сезон на таком уровне. Какой ключевой урок извлечешь из этого опыта?

– Понятно, что нужно работать как можно больше и нужно использовать каждый момент, даже если он один, потому что больше может и не быть в матче.

– Сейчас «Динамо» сосредотачивается на чемпионате Украины, но будет продолжать играть дважды в неделю. Готова ли команда к такому ритму?

– Конечно, у нас в последнее время было много переездов, так что два матча в Украине, тем более большинство из них будут проходить в Киеве, для нас не будут проблемой.

– В моменте, когда ты выходил один на один с голкипером, чего не хватило, чтобы забить?

– Мы разбирали игру голкипера соперника, и он всегда очень быстро выходит из ворот. В принципе, он и в этом эпизоде ​​так сделал, но при этом не упал, поэтому перекрыл мне угол – и уже шансов забить было не так много. Он оказался хитрее меня.

– Чувствуешь ли себя игроком основы «Динамо»?

– Нет основных игроков, на каждой тренировке нужно выходить и доказывать.

По теме:
ЛУЧЕСКУ: «У нас не было постоянного места для тренировок и стадиона»​
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Зинченко не сыграл. Арсенал минимально обыграл Цюрих
Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Динамо - Фенербахче Владислав Ванат
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Футбол | 03 ноября 2022, 23:30 5
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков

Уникальная развязка произошла в группе с участием итальянского «Лацио»

Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Футбол | 03 ноября 2022, 19:12 10
Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»

Тренер рассказал о выборе стартового состава

ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
Теннис | 03.11.2022, 12:22
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
Футбол | 03.11.2022, 20:40
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 03.11.2022, 18:41
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
02.11.2022, 09:55 31
Футбол
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
03.11.2022, 07:25 1
Теннис
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
02.11.2022, 09:20
Теннис
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
02.11.2022, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности