Руслан БАБЕНКО: «Сейчас сконцентрируемся на чемпионате»

Полузащитник СК «Днепр-1» Руслан Бабенко подвел итоги заключительного матча 6-го тура группового раунда Лиги Конференций против нидерландского АЗ Алкмаара:

– Руслан, команда завершила выступление в групповом раунде Лиги Конференций поражением. Насколько это досадно, или все же больше преобладают эмоции от того, что команда заняла второе место и вышла в весенний этап турнира?

– Конечно, хорошо, что мы уже вышли из группы, но мы приехали в Алкмаар за победой и весь матч пытались переломить ход игры. Да, первые 20 минут встречи были за АЗ, однако дальше мы начали создавать моменты, взяли игру под свой контроль и сравняли счет. Но для большего что-то не хватало. Однако главный тренер после игры сказал, что мы хорошо выглядели и поблагодарил нас за игру.

– В этой группе только одна команда сумела переиграть «Днепр-1». В чем ее сила оказалась?

– Очень хорошее индивидуальное мастерство у соперников, хорошо один в один. Выглядели чуть быстрее нас, что в первой игре, что сегодня. Основное то, что они быстрее принимают решения на поле, дело только в этом.

– Уже смотрели, кто там может попасться команде в следующем раунде?

– Нет, не смотрел. Пытались выиграть этот матч и сразу пройти в 1/8 финала. Думаю, что у нас были сегодня шансы на победу, но чего-то не хватило.

– Через два дня снова игра. Уже привыкли к такому ритму, особенно учитывая, что фактически все по 90 минут играют?

– Для футболиста далеко не всегда бывает, когда ты играешь три игры в неделю, но когда к этому адаптируешься, то уже ждешь следующего матча. Входишь в этот кураж и не испытываешь каких-либо проблем, что у тебя каждые три дня матч. Сейчас мы сконцентрируемся на чемпионате и стараемся выигрывать каждый матч.

– Ты сегодня был под риском дисквалификации. Было ли у тебя это под сознанием?

– Нет. Еще перед игрой немного об этом думал, а уже во время матча вообще не вспоминал.

– Несмотря на гостевой поединок, сегодня снова на трибунах были украинские болельщики.

– Хочется им только поблагодарить. Очень приятно видеть украинские флаги на стадионе. Болельщики постоянно поддерживали нас и гнали вперед. Спасибо за это нашим людям.

Отметим, что матч 6-го тура Лиги конференций АЗ Алкмаар – «Днепр-1» завершился со счетом 2:1 в пользу нидерландского клуба.