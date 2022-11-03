Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан БАБЕНКО: «Сейчас сконцентрируемся на чемпионате»
Лига конференций
03 ноября 2022, 23:23 | Обновлено 04 ноября 2022, 00:05
201
0

Руслан БАБЕНКО: «Сейчас сконцентрируемся на чемпионате»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал поражение своей команды в матче против АЗ Алкмаара в ЛЕ

03 ноября 2022, 23:23 | Обновлено 04 ноября 2022, 00:05
201
0
Руслан БАБЕНКО: «Сейчас сконцентрируемся на чемпионате»
СК Днепр-1. Руслан Бабенко

Полузащитник СК «Днепр-1» Руслан Бабенко подвел итоги заключительного матча 6-го тура группового раунда Лиги Конференций против нидерландского АЗ Алкмаара:

– Руслан, команда завершила выступление в групповом раунде Лиги Конференций поражением. Насколько это досадно, или все же больше преобладают эмоции от того, что команда заняла второе место и вышла в весенний этап турнира?

– Конечно, хорошо, что мы уже вышли из группы, но мы приехали в Алкмаар за победой и весь матч пытались переломить ход игры. Да, первые 20 минут встречи были за АЗ, однако дальше мы начали создавать моменты, взяли игру под свой контроль и сравняли счет. Но для большего что-то не хватало. Однако главный тренер после игры сказал, что мы хорошо выглядели и поблагодарил нас за игру.

– В этой группе только одна команда сумела переиграть «Днепр-1». В чем ее сила оказалась?

– Очень хорошее индивидуальное мастерство у соперников, хорошо один в один. Выглядели чуть быстрее нас, что в первой игре, что сегодня. Основное то, что они быстрее принимают решения на поле, дело только в этом.

– Уже смотрели, кто там может попасться команде в следующем раунде?

– Нет, не смотрел. Пытались выиграть этот матч и сразу пройти в 1/8 финала. Думаю, что у нас были сегодня шансы на победу, но чего-то не хватило.

– Через два дня снова игра. Уже привыкли к такому ритму, особенно учитывая, что фактически все по 90 минут играют?

– Для футболиста далеко не всегда бывает, когда ты играешь три игры в неделю, но когда к этому адаптируешься, то уже ждешь следующего матча. Входишь в этот кураж и не испытываешь каких-либо проблем, что у тебя каждые три дня матч. Сейчас мы сконцентрируемся на чемпионате и стараемся выигрывать каждый матч.

– Ты сегодня был под риском дисквалификации. Было ли у тебя это под сознанием?

– Нет. Еще перед игрой немного об этом думал, а уже во время матча вообще не вспоминал.

– Несмотря на гостевой поединок, сегодня снова на трибунах были украинские болельщики.

– Хочется им только поблагодарить. Очень приятно видеть украинские флаги на стадионе. Болельщики постоянно поддерживали нас и гнали вперед. Спасибо за это нашим людям.

Отметим, что матч 6-го тура Лиги конференций АЗ Алкмаар – «Днепр-1» завершился со счетом 2:1 в пользу нидерландского клуба.

По теме:
Днепр-1 занял второе место и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
АЗ Алкмар – Днепр-1 – 2:1. Неудача в Нидерландах. Видео голов и обзор матча
Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
АЗ Алкмаар Днепр-1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 Лига конференций Руслан Бабенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Футбол | 03 ноября 2022, 05:45 0
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
Футбол | 03 ноября 2022, 20:40 0
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров

После первого тайма – ничья в игре Лиги конференций между АЗ и «Днепром-1»

Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022
Футбол | 03.11.2022, 19:30
Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022
Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Футбол | 03.11.2022, 07:45
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии Б
Футбол | 03.11.2022, 22:20
Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии Б
Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии Б
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
02.11.2022, 09:20
Теннис
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
03.11.2022, 12:22 2
Теннис
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
02.11.2022, 17:10 10
Футбол
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
02.11.2022, 00:40
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
03.11.2022, 07:25 1
Теннис
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности