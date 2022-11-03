Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии В

Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко получал предложение возглавить «Козенцу».

Украинский специалист не захотел работать в Серии В и ответил отказом, сообщает Telenord. В результате главным тренером команды стал Уильям Виали.

«Козенца» после 11 туров идет 16-й (зона переходных матчей) во втором по силе чемпионате Италии.

Ранее Шевченко получил награду от Golden Boy.