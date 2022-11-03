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Италия
03 ноября 2022, 22:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:12
1398
3

Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии В

Украинский специалист не согласился на предложение от «Козенцы»

03 ноября 2022, 22:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:12
1398
3
Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии В
Instagram. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко получал предложение возглавить «Козенцу».

Украинский специалист не захотел работать в Серии В и ответил отказом, сообщает Telenord. В результате главным тренером команды стал Уильям Виали.

«Козенца» после 11 туров идет 16-й (зона переходных матчей) во втором по силе чемпионате Италии.

Ранее Шевченко получил награду от Golden Boy.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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KIPR ALECS
повезло честно говоря козенце
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+5
Rolan Stkomarovskiy
Шевченко потрібно в ДК або ШД... він такий же елітний, порядний та високоморальний аристократ як Суркіс та Ахметов. Вони знайдуть спільну мову задля розвитку українського футболу. Еліта 21-го століття: високі людські якості помножені на щиру, безмежну любов до України.
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0
dima.krot
Вообще-то, по его словам, пока идет война, он не собирается возглавлять ни один клуб, будь то даже Реал. Хотя, над такими предложениями, как Реал, думаю, он бы сильно задумался)))
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-2
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