Италия03 ноября 2022, 22:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:12
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Источник: Шевченко отказался возглавить клуб из Серии В
Украинский специалист не согласился на предложение от «Козенцы»
03 ноября 2022, 22:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:12
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Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко получал предложение возглавить «Козенцу».
Украинский специалист не захотел работать в Серии В и ответил отказом, сообщает Telenord. В результате главным тренером команды стал Уильям Виали.
«Козенца» после 11 туров идет 16-й (зона переходных матчей) во втором по силе чемпионате Италии.
Ранее Шевченко получил награду от Golden Boy.
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Комментарии 3
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повезло честно говоря козенце
Шевченко потрібно в ДК або ШД... він такий же елітний, порядний та високоморальний аристократ як Суркіс та Ахметов. Вони знайдуть спільну мову задля розвитку українського футболу. Еліта 21-го століття: високі людські якості помножені на щиру, безмежну любов до України.
Вообще-то, по его словам, пока идет война, он не собирается возглавлять ни один клуб, будь то даже Реал. Хотя, над такими предложениями, как Реал, думаю, он бы сильно задумался)))
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