В пятницу, 4 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Львов». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало в 13:00.

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«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.