Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
03 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 22:07
187
0

Ворскла – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 13.00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги

03 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 22:07
187
0
Ворскла – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

В пятницу, 4 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Львов». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

По теме:
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Ворскла – Львов
Ворскла – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Львов. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Львов Ворскла - Львов смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 03 ноября 2022, 00:23 8
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов

Ман Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль отстоял на ноль против Омонии
Футбол | 03 ноября 2022, 21:59 1
Ман Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль отстоял на ноль против Омонии
Ман Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль отстоял на ноль против Омонии

Испанцы остались на первом месте в группе Е

Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
Футбол | 03.11.2022, 21:37
Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 03.11.2022, 19:45
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Футбол | 03.11.2022, 16:43
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
02.11.2022, 12:10 2
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
03.11.2022, 07:25 1
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
01.11.2022, 19:49 6
Футбол
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
01.11.2022, 21:30 1
Другие виды
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
02.11.2022, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности