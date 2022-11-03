Украина. Премьер лига03 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 22:07
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Ворскла – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября в 13.00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги
03 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 22:07
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В пятницу, 4 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Львов». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
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