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Украина. Премьер лига
03 ноября 2022, 21:42 |
16
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Ворскла – Львов

В Минае на одноименном стадионе состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги

03 ноября 2022, 21:42 |
16
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Ворскла – Львов
УПЛ

В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Львов».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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