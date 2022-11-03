Украина. Премьер лига03 ноября 2022, 21:42 |
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Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Ворскла – Львов
В Минае на одноименном стадионе состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги
03 ноября 2022, 21:42 |
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В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Львов».
Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало встречи в 13:00.
«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов», за которой следите здесь.
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