В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Львов».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Львов», за которой следите здесь.