Зинченко впервые с октября попал в заявку Арсенала на матч

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Цюриха».

Александр начнет матч на скамейке запасных.

25-летний украинец из-за травмы не играл за команду с 1 октября.

Матч «Арсенал» – «Цюрих» начнется 3 ноября в 22:00 по Киеву.