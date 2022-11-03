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  4. Зинченко впервые с октября попал в заявку Арсенала на матч
Англия
03 ноября 2022, 21:35 |
512
0

Зинченко впервые с октября попал в заявку Арсенала на матч

Александр начнет игру со скамейки запасных

03 ноября 2022, 21:35 |
512
0
Зинченко впервые с октября попал в заявку Арсенала на матч
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Цюриха».

Александр начнет матч на скамейке запасных.

25-летний украинец из-за травмы не играл за команду с 1 октября.

Матч «Арсенал» – «Цюрих» начнется 3 ноября в 22:00 по Киеву.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон заявка Лига Европы Цюрих
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Источник Sport.ua
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