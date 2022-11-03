Англия03 ноября 2022, 21:35 |
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Зинченко впервые с октября попал в заявку Арсенала на матч
Александр начнет игру со скамейки запасных
03 ноября 2022, 21:35 |
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Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Цюриха».
Александр начнет матч на скамейке запасных.
25-летний украинец из-за травмы не играл за команду с 1 октября.
Матч «Арсенал» – «Цюрих» начнется 3 ноября в 22:00 по Киеву.
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