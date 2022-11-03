Экс-динамовец попал в команду месяца чемпионата Бразилии
Карлос де Пена успешно провел октябрь
Экс-полузащитник «Динамо» Карлос де Пена, который сейчас играет за бразильский «Интернасьональ», продолжает успешно выступать в национальном чемпионате.
За прошедший месяц де Пена провел пять матчей, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.
После сыгранных поединков команда 30-летнего экс-динамовца идет в турнире второй, уступая 13 очков «Палмейрасу».
Отметим, что уругваец выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.
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но как по мне для европейского футбола Витиньо выше на голову чем де Пена.
у Карлоса хороший пас и удар, но он стоячий игрок на фланге, это обеднет атаку. А Витиньо с дриблингом на скорости, очень хорош тактически, умный при взаимодействиях, без проблем завершает.
он набрал очень хорошую форму на предсезонке и безумно жаль что все так получилось