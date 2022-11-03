Экс-динамовец попал в команду месяца чемпионата Бразилии

Экс-полузащитник «Динамо» Карлос де Пена, который сейчас играет за бразильский «Интернасьональ», продолжает успешно выступать в национальном чемпионате.

За прошедший месяц де Пена провел пять матчей, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

После сыгранных поединков команда 30-летнего экс-динамовца идет в турнире второй, уступая 13 очков «Палмейрасу».

Отметим, что уругваец выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.