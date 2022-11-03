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  4. Экс-динамовец попал в команду месяца чемпионата Бразилии
Бразилия
03 ноября 2022, 21:05 |
556
1

Экс-динамовец попал в команду месяца чемпионата Бразилии

Карлос де Пена успешно провел октябрь

03 ноября 2022, 21:05 |
556
1
Экс-динамовец попал в команду месяца чемпионата Бразилии
Instagram. Карлос де Пена

Экс-полузащитник «Динамо» Карлос де Пена, который сейчас играет за бразильский «Интернасьональ», продолжает успешно выступать в национальном чемпионате.

За прошедший месяц де Пена провел пять матчей, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

После сыгранных поединков команда 30-летнего экс-динамовца идет в турнире второй, уступая 13 очков «Палмейрасу».

Отметим, что уругваец выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.

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Интернасьонал символическая сборная Карлос де Пена чемпионат Бразилии по футболу SofaScore
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Источник SofaScore
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Комментарии 1
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Gargantua
он там вообще феерит.
но как по мне для европейского футбола Витиньо выше на голову чем де Пена. 
у Карлоса хороший пас и удар, но он стоячий игрок на фланге, это обеднет атаку. А Витиньо с дриблингом на скорости, очень хорош тактически, умный при взаимодействиях, без проблем завершает.
он набрал очень хорошую форму на предсезонке и безумно жаль что все так получилось
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