«Нужно продолжать работать». Ребров оценил последние неудачи Аль-Айна

Действующий чемпион ОАЭ «Аль-Айн» слабо начал новый сезон и сейчас занимает только 8-е место, однако наставник Сергей Ребров уверен в потенциале команды.

«Я полностью уверен в потенциале игроков, хотя они и не показывали этого на поле в последних матчах. Мы все должны работать дальше и иметь серьезный настрой.

«Если мы не сосредоточимся на делах своей команды и не будем доминировать, нам будет трудно победить любого соперника», — сказал Ребров.

Ранее была информация о том, что Ребров может быть уволен, что откроет ему дорогу в сборную Украины.