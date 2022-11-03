«Нужно продолжать работать». Ребров оценил последние неудачи Аль-Айна
Украинский тренер пока никуда не уходит
Действующий чемпион ОАЭ «Аль-Айн» слабо начал новый сезон и сейчас занимает только 8-е место, однако наставник Сергей Ребров уверен в потенциале команды.
«Я полностью уверен в потенциале игроков, хотя они и не показывали этого на поле в последних матчах. Мы все должны работать дальше и иметь серьезный настрой.
«Если мы не сосредоточимся на делах своей команды и не будем доминировать, нам будет трудно победить любого соперника», — сказал Ребров.
Ранее была информация о том, что Ребров может быть уволен, что откроет ему дорогу в сборную Украины.
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