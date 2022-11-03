Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно продолжать работать». Ребров оценил последние неудачи Аль-Айна
Другие новости
03 ноября 2022, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:54
622
0

«Нужно продолжать работать». Ребров оценил последние неудачи Аль-Айна

Украинский тренер пока никуда не уходит

03 ноября 2022, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:54
622
0
«Нужно продолжать работать». Ребров оценил последние неудачи Аль-Айна
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Действующий чемпион ОАЭ «Аль-Айн» слабо начал новый сезон и сейчас занимает только 8-е место, однако наставник Сергей Ребров уверен в потенциале команды.

«Я полностью уверен в потенциале игроков, хотя они и не показывали этого на поле в последних матчах. Мы все должны работать дальше и иметь серьезный настрой.

«Если мы не сосредоточимся на делах своей команды и не будем доминировать, нам будет трудно победить любого соперника», — сказал Ребров.

Ранее была информация о том, что Ребров может быть уволен, что откроет ему дорогу в сборную Украины.

По теме:
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Сергей Ребров Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Аль-Айн
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы
Футбол | 02 ноября 2022, 21:45 5
Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы
Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы

«Реал» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/8 финала, «Селтик» попрощался с еврокубками

Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Футбол | 03 ноября 2022, 08:15 1
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха

Жеребьевка состоится 8 ноября

Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка
Футбол | 03.11.2022, 18:31
Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка
Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 03.11.2022, 00:23
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?
Футбол | 03.11.2022, 15:12
Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?
Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
01.11.2022, 17:18 6
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
03.11.2022, 07:25 1
Теннис
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 16
Футбол
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
02.11.2022, 07:00
Футбол
В бан! Во Франции отреагировали на переход игрока в рашистский клуб
В бан! Во Франции отреагировали на переход игрока в рашистский клуб
01.11.2022, 18:21 1
Баскетбол
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
02.11.2022, 09:55 30
Футбол
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
01.11.2022, 19:49 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности