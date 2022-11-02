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02 ноября 2022, 17:40 |
1543
7

Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?

Блогер Sport.ua – о непростой ситуации, в которую попал екс-наставник «Динамо» на Ближнем Востоке

02 ноября 2022, 17:40 |
1543
7
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Твиттер Аль-Айн. Сергей Ребров

Не лучшим образом обстоят дела на Ближнем Востоке у Сергея Реброва. Прошлогодний чемпион и обладатель Кубка ОАЭ «Аль-Айн» занимает только восьмое место в нынешнем чемпионате. Команда Реброва на старте сезона имеет четыре победы, три поражения и одну ничью. За прошлый чемпионский сезон команда украинского наставника проиграла только раз и имела пять ничьих.

Синдром Динамо

В прошлом сезоне «Аль-Айн» выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ. Команда была очень прагматичной и мотивированной в каждом матче. Чемпионский титул удалось досрочно выиграть и опередить ближайшего преследователя на 10 очков.

На гору залезть проще, чем там удержаться. В прошлом сезоне было большое желание у нового тренера чего-то добиться. Для игроков приход Реброва и его методы стали новизной. Через год где-то все приелось. Команда добилась успеха на внутренней арене и требует новых вызовов или изменений.

Где-то очень похожие вещи происходят в киевском «Динамо». Мирча Луческу в первом сезоне выиграл в Украине все трофеи, вышел в ЛЧ, поднял планку очень высоко. Во втором сезоне уже просматривались проблемы. А в текущем сезоне все переросло в кризис.

Что-то подобное уже происходило с Сергеем Станиславовичем. После двух чемпионств и двух Кубков Украины с «Динамо» за два с хвостиком сезона, затем команду начало откровенно штормить. В сезоне 2016/17 киевляне уже не могли конкурировать с «Шахтером» за первое место. Потеряли игру и результат. Все это завершилось сменой тренера, потому что у Сергея Станиславовича и Игоря Михайловича были разные мнения о выходе из ситуации.

В «Ференцвароше» Ребров начал очень здорово. Команда давно не выигрывала национальный титул и не играла в еврокубках. Цели были достигнуты поэтапно: сначала выиграли чемпионство, затем смогли выйти в групповой турнир ЛЕ, а уже потом в группу ЛЧ. Далее стало очевидно, что ничего хорошего сотрудничество тренера и «Фради» не принесет. Они дали друг другу все, что могли. Каждому нужен был новый вызов. Во второй части сезона 2020/21 чемпиона Венгрии уже изрядно штормило.

Что-то подобное сейчас происходит с «Аль-Айном». Команда достигла своего максимума. Для дальнейшего развития ей нужны новые идеи или новые футболисты. Специфика ОАЭ не позволяет серьезно менять или усиливать состав. Иностранцев в команде может быть только пятеро. Нужно работать с местными игроками, обладающими особыми ментальными характеристиками.

Можно заключить, что подобные проблемы присущи для Реброва. Он способен вывести команду на определенный уровень и добиться результата. Но через некоторое время возникают проблемы нехватки новых идей. Старые методы перестают работать.

Мыслями Ребров в Украине

Одной из причин возникновения проблем в Будапеште стал конфликт с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовым. Боссу «Фради» не нравилось, что появлялись слухи о возможной работе Реброва в сборной Украины. Кубатов считал, что украинский тренер ведет подковерные игры, несмотря на то, что у него имеется контракт еще на полтора года. Поэтому потерял доверие к наставнику и начал искать ему замену.

Сам Ребров никогда не скрывал, что хочет вернуться в Украину и имеет амбиции работать с национальной командой. Сейчас он об этом активно говорит. Боссы «Аль-Айна» могут задаться вопросом: а зачем нам немотивированный тренер? Мыслями Сергей Станиславович в Украине.

Сейчас у сборной Украины такая ситуация, что контракт нынешнего наставника Александра Петракова действует еще два месяца. О продолжении что-либо говорить трудно. Ребров же чуть не возглавил национальную команду после Андрея Шевченко, но тогда не удалось расторгнуть контракт с «Аль-Айном». Для УАФ в настоящее время приглашение такого именитого тренера может быть очень серьезным козырем в непростое время для руководителей организации.

В ОАЭ занимают нейтральную позицию по отношению к войне россии против Украины. Ребров в такой ситуации становится персоной не слишком желанной. Особенно, если он открыто выражает свою позицию и помогает войску своей страны.

Переход Андрея Ярмоленко


Твиттер Аль-Айн

Ярмоленко – очень статусный футболист на уровне ОАЭ. Вряд ли в истории «Аль-Айна» еще были игроки, являвшиеся действующими капитанами европейских сборных, многие годы имели статус лидера «Динамо», играли в АПЛ и Бундеслиге за не последние клубы. От Андрея ждали ответной игры и лидерских качеств.

Несмотря на результативные действия, пока переход Ярмоленко не выглядит удачным. Андрей пытается брать на себя, у него не все выходит. Происходит определенный дисбаланс между коллективной игрой и индивидуальными качествами одного игрока. Когда кто-то перетягивает на себя и это не идет на пользу командной игре.

Ребров хотел этого футболиста. Имел с ним опыт работы. Должен был понимать, как его использовать. Ответственность за переход лежит исключительно на тренере. Ярмоленко по разным причинам не может тянуть команду на собственном мастерстве. Но его индивидуализм и не всегда удачные действия идут в дисбаланс с дисциплинированной игрой, принесшей результат в прошлом сезоне.

Ярмоленко вернулся не в «Динамо», где бы ему многое прощали, потому что он отдал столичному клубу немало. А уехал в чужую страну по большому контракту, который должен отрабатывать. Если тебя уже подписали, то будь добр давать результат и быть лучше местных.

Это может иметь последствия для коллектива. В чемпионате ОАЭ могут играть только пять легионеров в команде. Здесь тренер приводит своего игрока, с которым работал и хорошо его знает. Понятно, что он его будет всегда ставить. Не факт, что местные игроки будут от этого в восторге.

Отвечать за селекционную работу всегда было много желающих. Прошлым летом Ребров подписал не только Ярмоленко, но и еще одного украинца – Удода из системы «Шахтера». Я могу предположить, что не всем в системе «Аль-Айна» нравится, что тренер приводит своих игроков, а они остаются в стороне.

Реальна отставка

После последнего поражения от «Шахаб Аль-Ахли» уже был вброс о возможной отставке Реброва. Боссы «Аль-Айна» его быстро опровергли и поддержали тренера. Но следует понимать, что такая информация не может появляться просто так. Значит, действительно существуют недовольные работой украинца на Ближнем Востоке, и он получил серьезное предупреждение.

Катастрофы пока для «Аль-Айна» пока нет никакой. Да, у команды получился немного провальным старт сезона. Нет пока ни игры, ни результата. Но, несмотря на восьмое место в турнирной таблице, ничего не потеряно. Расстояние от лидера измеряется только тремя очками. Сезон длинный и все можно отыграть.

Где-то идет втягивание в сезон. Пришел новый важный игрок, вокруг которого строится атака команды. Нужно время, чтобы все это срослось. Главный вопрос: будет ли терпение и вера в Реброва у руководителей «Аль-Айна»? Своей работой в прошлом сезоне украинский тренер должен заслужить шанс пережить кризисный период. Если до Нового года ничего не будет меняться в «Аль-Айне», боссы клуба могут расторгнуть контракт с Ребровым. Деньги считать никто не будет. Но пока у украинского тренера будет возможность исправить ситуацию.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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IronValdemar
Про таке говорив колись Лобановський. Що після вдалих сезонів гравці знизили до себе вимоги. І з цими гравцями довелось прощатись. Щось схоже було в Динамо Реброва. Не дарма він просив продати певних гравців. Бо в іншому випадку йде ланцюгова реакція і починає деградувати вся команда.
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+3
antt
Недавно відомий тренер порівнював Барселону і Динамо, а тут Аль-Айн і Динамо. Якщо команда погано грає, аж на восьмому місці, очевидно що причина як в футболістах так і в тренері. Тому після відставки в ОАЕ, навряд чи тренер Ребров може вразити із збірною. Якби після чемпіонського сезону він запрацював тому його попередній успіх якби не працював на нього, принаймні би не впливав на роботу із збірною. Тоді б могли мати власне Реброва біля керма збірної. А в такій ситуації, це все буде відображатися і на самому Реброві як тренері, якщо призначать.
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+1
grifon.
тобто у Лівера синдром Динамо?
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0
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victorpolo
Чомусь мені здається, що більше всіх розірвання контракту хочемо ми, українці, аніж боси клубу чи сам Ребров! ))) -3 бали від лідера - не та ситуація, щоб "рубати з плеча"... Але час ще є, як пише автор!
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0
IronValdemar
Треба обновлювати склад, ставити більш амбітні завдання. Спад на третій сезон це нормальна ситуація.
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0
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