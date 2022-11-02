Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?

Не лучшим образом обстоят дела на Ближнем Востоке у Сергея Реброва. Прошлогодний чемпион и обладатель Кубка ОАЭ «Аль-Айн» занимает только восьмое место в нынешнем чемпионате. Команда Реброва на старте сезона имеет четыре победы, три поражения и одну ничью. За прошлый чемпионский сезон команда украинского наставника проиграла только раз и имела пять ничьих.

Синдром Динамо

В прошлом сезоне «Аль-Айн» выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ. Команда была очень прагматичной и мотивированной в каждом матче. Чемпионский титул удалось досрочно выиграть и опередить ближайшего преследователя на 10 очков.

На гору залезть проще, чем там удержаться. В прошлом сезоне было большое желание у нового тренера чего-то добиться. Для игроков приход Реброва и его методы стали новизной. Через год где-то все приелось. Команда добилась успеха на внутренней арене и требует новых вызовов или изменений.

Где-то очень похожие вещи происходят в киевском «Динамо». Мирча Луческу в первом сезоне выиграл в Украине все трофеи, вышел в ЛЧ, поднял планку очень высоко. Во втором сезоне уже просматривались проблемы. А в текущем сезоне все переросло в кризис.

Что-то подобное уже происходило с Сергеем Станиславовичем. После двух чемпионств и двух Кубков Украины с «Динамо» за два с хвостиком сезона, затем команду начало откровенно штормить. В сезоне 2016/17 киевляне уже не могли конкурировать с «Шахтером» за первое место. Потеряли игру и результат. Все это завершилось сменой тренера, потому что у Сергея Станиславовича и Игоря Михайловича были разные мнения о выходе из ситуации.

В «Ференцвароше» Ребров начал очень здорово. Команда давно не выигрывала национальный титул и не играла в еврокубках. Цели были достигнуты поэтапно: сначала выиграли чемпионство, затем смогли выйти в групповой турнир ЛЕ, а уже потом в группу ЛЧ. Далее стало очевидно, что ничего хорошего сотрудничество тренера и «Фради» не принесет. Они дали друг другу все, что могли. Каждому нужен был новый вызов. Во второй части сезона 2020/21 чемпиона Венгрии уже изрядно штормило.

Что-то подобное сейчас происходит с «Аль-Айном». Команда достигла своего максимума. Для дальнейшего развития ей нужны новые идеи или новые футболисты. Специфика ОАЭ не позволяет серьезно менять или усиливать состав. Иностранцев в команде может быть только пятеро. Нужно работать с местными игроками, обладающими особыми ментальными характеристиками.

Можно заключить, что подобные проблемы присущи для Реброва. Он способен вывести команду на определенный уровень и добиться результата. Но через некоторое время возникают проблемы нехватки новых идей. Старые методы перестают работать.

Мыслями Ребров в Украине

Одной из причин возникновения проблем в Будапеште стал конфликт с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовым. Боссу «Фради» не нравилось, что появлялись слухи о возможной работе Реброва в сборной Украины. Кубатов считал, что украинский тренер ведет подковерные игры, несмотря на то, что у него имеется контракт еще на полтора года. Поэтому потерял доверие к наставнику и начал искать ему замену.

Сам Ребров никогда не скрывал, что хочет вернуться в Украину и имеет амбиции работать с национальной командой. Сейчас он об этом активно говорит. Боссы «Аль-Айна» могут задаться вопросом: а зачем нам немотивированный тренер? Мыслями Сергей Станиславович в Украине.

Сейчас у сборной Украины такая ситуация, что контракт нынешнего наставника Александра Петракова действует еще два месяца. О продолжении что-либо говорить трудно. Ребров же чуть не возглавил национальную команду после Андрея Шевченко, но тогда не удалось расторгнуть контракт с «Аль-Айном». Для УАФ в настоящее время приглашение такого именитого тренера может быть очень серьезным козырем в непростое время для руководителей организации.

В ОАЭ занимают нейтральную позицию по отношению к войне россии против Украины. Ребров в такой ситуации становится персоной не слишком желанной. Особенно, если он открыто выражает свою позицию и помогает войску своей страны.

Переход Андрея Ярмоленко



Твиттер Аль-Айн

Ярмоленко – очень статусный футболист на уровне ОАЭ. Вряд ли в истории «Аль-Айна» еще были игроки, являвшиеся действующими капитанами европейских сборных, многие годы имели статус лидера «Динамо», играли в АПЛ и Бундеслиге за не последние клубы. От Андрея ждали ответной игры и лидерских качеств.

Несмотря на результативные действия, пока переход Ярмоленко не выглядит удачным. Андрей пытается брать на себя, у него не все выходит. Происходит определенный дисбаланс между коллективной игрой и индивидуальными качествами одного игрока. Когда кто-то перетягивает на себя и это не идет на пользу командной игре.

Ребров хотел этого футболиста. Имел с ним опыт работы. Должен был понимать, как его использовать. Ответственность за переход лежит исключительно на тренере. Ярмоленко по разным причинам не может тянуть команду на собственном мастерстве. Но его индивидуализм и не всегда удачные действия идут в дисбаланс с дисциплинированной игрой, принесшей результат в прошлом сезоне.

Ярмоленко вернулся не в «Динамо», где бы ему многое прощали, потому что он отдал столичному клубу немало. А уехал в чужую страну по большому контракту, который должен отрабатывать. Если тебя уже подписали, то будь добр давать результат и быть лучше местных.

Это может иметь последствия для коллектива. В чемпионате ОАЭ могут играть только пять легионеров в команде. Здесь тренер приводит своего игрока, с которым работал и хорошо его знает. Понятно, что он его будет всегда ставить. Не факт, что местные игроки будут от этого в восторге.

Отвечать за селекционную работу всегда было много желающих. Прошлым летом Ребров подписал не только Ярмоленко, но и еще одного украинца – Удода из системы «Шахтера». Я могу предположить, что не всем в системе «Аль-Айна» нравится, что тренер приводит своих игроков, а они остаются в стороне.

Реальна отставка

После последнего поражения от «Шахаб Аль-Ахли» уже был вброс о возможной отставке Реброва. Боссы «Аль-Айна» его быстро опровергли и поддержали тренера. Но следует понимать, что такая информация не может появляться просто так. Значит, действительно существуют недовольные работой украинца на Ближнем Востоке, и он получил серьезное предупреждение.

Катастрофы пока для «Аль-Айна» пока нет никакой. Да, у команды получился немного провальным старт сезона. Нет пока ни игры, ни результата. Но, несмотря на восьмое место в турнирной таблице, ничего не потеряно. Расстояние от лидера измеряется только тремя очками. Сезон длинный и все можно отыграть.

Где-то идет втягивание в сезон. Пришел новый важный игрок, вокруг которого строится атака команды. Нужно время, чтобы все это срослось. Главный вопрос: будет ли терпение и вера в Реброва у руководителей «Аль-Айна»? Своей работой в прошлом сезоне украинский тренер должен заслужить шанс пережить кризисный период. Если до Нового года ничего не будет меняться в «Аль-Айне», боссы клуба могут расторгнуть контракт с Ребровым. Деньги считать никто не будет. Но пока у украинского тренера будет возможность исправить ситуацию.