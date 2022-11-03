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  4. Денис ЗАКАРИЯ: «Очень счастлив такому дебюту»
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 03 ноября 2022, 17:46
366
0

Денис ЗАКАРИЯ: «Очень счастлив такому дебюту»

Новичок «Челси» – о победном голе в ворота «Динамо» из Загреба

03 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 03 ноября 2022, 17:46
366
0
Денис ЗАКАРИЯ: «Очень счастлив такому дебюту»
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Закария

Полузащитник английского «Челси» Денис Закария прокомментировал победу над хорватским «Динамо» из Загреба (2:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив такому дебюту за «Челси» - забил гол и команда победила. Для меня важно показать хорошую игру и помочь команде выиграть. Работа выполнена, и поэтому я счастлив», - сказал Закария.

Отметим, что «Челси» по итогам группового раунда вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Денис Закария Динамо Загреб Челси Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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