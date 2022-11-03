ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Фенербахче

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче».

Предлагаем вашему вниманию видео тренировки команды Мирчи Луческу.

Напомним, матч «Динамо» – «Фенербахче» начнется в 22:00 по киевскому времени.