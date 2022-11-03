Лига Европы03 ноября 2022, 16:53 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:20
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ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем с Фенербахче
Сегодня киевляне проведут последний еврокубковый поединок
03 ноября 2022, 16:53 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:20
428
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче».
Предлагаем вашему вниманию видео тренировки команды Мирчи Луческу.
Напомним, матч «Динамо» – «Фенербахче» начнется в 22:00 по киевскому времени.
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