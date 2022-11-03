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Украина. Премьер лига
03 ноября 2022, 15:19 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:25
216
0

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче

Киевляне сыграют в основном комплекте формы бело-голубых цветов

03 ноября 2022, 15:19 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:25
216
0
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче
ФК Динамо Киев

Утром в день матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче», который пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове, состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

«Динамо» сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в зеленой экипировке. «Фенербахче» выбрал форму традиционных желто-синих цветов, а голкипер наденет голубую экипировку.

Напомним, матч «Динамо» – «Фенербахче» начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Динамо Киев
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