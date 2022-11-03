Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче

Утром в день матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче», который пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове, состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

«Динамо» сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в зеленой экипировке. «Фенербахче» выбрал форму традиционных желто-синих цветов, а голкипер наденет голубую экипировку.

Напомним, матч «Динамо» – «Фенербахче» начнется в 22:00 по киевскому времени.