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  4. Палмейрас досрочно стал чемпионом Бразилии
Бразилия
03 ноября 2022, 15:02 |
254
0

Палмейрас досрочно стал чемпионом Бразилии

Клуб завоевал свой 11-й титул в истории

03 ноября 2022, 15:02 |
254
0
Палмейрас досрочно стал чемпионом Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью «Палмейрас» в 35-м туре чемпионата Бразилии дома разгромил «Форталезу» 4:0. Это позволило команде досрочно оформить чемпионство за три тура до финиша.

На счету «Палмейраса» 77 очков, у ближайшего преследователя, «Интернасьонала», осталось 64 после поражения 0:1 от «Америки».

Для «Палмейрас» это 11-й чемпионский титул в истории – по этому показателю клуб является рекордсменом. У «Сантоса» 8 титулов, у «Фламенго» и «Коринтианс» - по 7.

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Источник Sport.ua
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