Палмейрас досрочно стал чемпионом Бразилии
Клуб завоевал свой 11-й титул в истории
Сегодня ночью «Палмейрас» в 35-м туре чемпионата Бразилии дома разгромил «Форталезу» 4:0. Это позволило команде досрочно оформить чемпионство за три тура до финиша.
На счету «Палмейраса» 77 очков, у ближайшего преследователя, «Интернасьонала», осталось 64 после поражения 0:1 от «Америки».
Для «Палмейрас» это 11-й чемпионский титул в истории – по этому показателю клуб является рекордсменом. У «Сантоса» 8 титулов, у «Фламенго» и «Коринтианс» - по 7.
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