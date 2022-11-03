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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Проблема в родителях Мбаппе. Они должны заткнуться»
Франция
03 ноября 2022, 14:39 |
1291
3

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Проблема в родителях Мбаппе. Они должны заткнуться»

Форвард «Милана» – о карьере Килиана Мбаппе

03 ноября 2022, 14:39 |
1291
3
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Проблема в родителях Мбаппе. Они должны заткнуться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший игрок «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился своим мнением по поводу поведения Килиана Мбаппе:

«Я не знаком с Мбаппе лично, но как игрок он фантастический. Однако, когда ты теряешь дисциплину, ты теряешь индивидуальность. Есть причина, по которой Зидан – это Зидан. Мбаппе хочет подражать ему? Он должен хотеть прогрессировать, не быть удовлетворённым.

Он принял правильное решение для Парижа, не для себя. Он создал ситуацию, при которой он важнее, чем клуб. И клуб дал ему все возможности для этого. Но ты никогда не можешь быть больше, чем клуб. Когда ребёнок становится сильнее, он легко может зарабатывать деньги.

Причина в его родителях, адвокатах, агентах, тренерах. Проблема в них. Ты теряешь самодисциплину и самого себя. Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звёздами. Они дают интервью. Но кто они такие? Заткнитесь. Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным».

Ранее Ибрагимович назвал «Барселону» худшим воспоминанием в своей карьере.

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Источник Marca
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Комментарии 3
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Ostrov Khortitsa
все в точку
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+3
Александр Чернов
Худшее это когда руководят карьерой родители 
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0
olex.mykhailov
Ця людина зробила сама себе без агентів, батьків та тренерів. І він завжди був частиною команди а не кимось більшим, тому його слова вдвічі цінніші
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0
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