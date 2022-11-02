Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»

Легендарный форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что период выступлений за «Барселону» (сезон 2009/2010) был худшим в его карьере:

«Мое худшее воспоминание? Я думаю, что это была «Барселона», но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать. Да, я разочаровал самого себя.

Я делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя. Там я потерял свою идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир».