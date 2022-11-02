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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»
Испания
02 ноября 2022, 20:04 |
1196
1

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»

Шведскому форварду не понравилось в Каталонии

02 ноября 2022, 20:04 |
1196
1
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что период выступлений за «Барселону» (сезон 2009/2010) был худшим в его карьере:

«Мое худшее воспоминание? Я думаю, что это была «Барселона», но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать. Да, я разочаровал самого себя.

Я делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя. Там я потерял свою идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир».

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Златан Ибрагимович Барселона
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Источник Goal.com
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Prokop
Завоювати світ? 😁Спустись на землю. Гарний гравець, а як людина - то так собі
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