Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»
Шведскому форварду не понравилось в Каталонии
Легендарный форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что период выступлений за «Барселону» (сезон 2009/2010) был худшим в его карьере:
«Мое худшее воспоминание? Я думаю, что это была «Барселона», но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать. Да, я разочаровал самого себя.
Я делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя. Там я потерял свою идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир».
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