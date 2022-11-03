Лучший. Трубин остался лидером групповой стадии ЛЧ по количеству сейвов

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин сохранил за собой лидерство в номинации по количеству парированных ударов по своим воротам в матчах группового турнира Лиги чемпионов. 21-летний украинец в шести поединках команды смог отразить 31 удар соперников.

С таким же показателем основной раунд евротурнира завершил и вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле.

Однако, если по воротам, которые защищал Трубин, оппоненты «Шахтера» нанесли 41 удар, то соперники «Брюгге» совершили 35 точных попыток добиться успеха.

Как известно, «Шахтер» в 6-м туре Лиги чемпионов проиграл в Варшаве «РБ Лейпциг» со счетом 0:4, и занял в своем квартете третье место. Теперь дончане продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.