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  4. Лучший. Трубин остался лидером групповой стадии ЛЧ по количеству сейвов
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 14:09 | Обновлено 03 ноября 2022, 14:14
493
1

Лучший. Трубин остался лидером групповой стадии ЛЧ по количеству сейвов

Голкипер «Шахтера» стал лучшим в престижной номинации

03 ноября 2022, 14:09 | Обновлено 03 ноября 2022, 14:14
493
1
Лучший. Трубин остался лидером групповой стадии ЛЧ по количеству сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин сохранил за собой лидерство в номинации по количеству парированных ударов по своим воротам в матчах группового турнира Лиги чемпионов. 21-летний украинец в шести поединках команды смог отразить 31 удар соперников.

С таким же показателем основной раунд евротурнира завершил и вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле.

Однако, если по воротам, которые защищал Трубин, оппоненты «Шахтера» нанесли 41 удар, то соперники «Брюгге» совершили 35 точных попыток добиться успеха.

Как известно, «Шахтер» в 6-м туре Лиги чемпионов проиграл в Варшаве «РБ Лейпциг» со счетом 0:4, и занял в своем квартете третье место. Теперь дончане продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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Андрій Літепло
чому 31 відбитий з 41го, краще за 31 відбитий з 35ти?
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