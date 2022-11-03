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  4. Анатолий ТРУБИН: «Возможно, не было ударов в створ, но моменты были»
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 02:43 | Обновлено 03 ноября 2022, 03:07
24
0

Анатолий ТРУБИН: «Возможно, не было ударов в створ, но моменты были»

Голкипер «Шахтера» – о разгромном поражении от «РБ Лейпцига»

03 ноября 2022, 02:43 | Обновлено 03 ноября 2022, 03:07
24
0
Анатолий ТРУБИН: «Возможно, не было ударов в створ, но моменты были»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:4) в Лиге чемпионов.

– Всем хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но на сегодняшний день такой результат. Соперник воспользовался нашими ошибками, победил, поэтому будем готовиться дальше. Сейчас все мысли на чемпионат Украины – очень сложный период будет. Нет времени грустить, что-то думать. Нужно дальше продолжать. Это жизнь, футбол.

Йовичевич в кругу говорил, что мы – команда, когда выигрываем, и еще больше – когда проигрываем. Что такое тоже бывает, и что именно в трудные времена становится понятно, какая у нас команда.

Когда побеждаешь – все классно, у всех хорошее настроение, но сейчас очень болезненный проигрыш. Нужно быстро сплотиться и становиться на победный путь.

– Из ворот видно лучше – откуда брались эти индивидуальные ошибки.
– Не понимаю эту фразу о из ворот.

– Из ворот, возможно, видна вся картина.
– Хорошо видно с трибун. Все ошибаются – такое бывает.

– Было такое, что будто в этом матче не поверили в себя?
– Такого не было. Зачем тогда выходить на матч Лиги чемпионов? Конечно, первый гол был необязательным, но после мяча мы немного переломили - были более агрессивны, больше рисковали, потому что отступать было некуда. После гола начали создавать моменты. Возможно, не было ударов в створ, но моменты были, - сказал Трубин.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг
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