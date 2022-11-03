Бензема впервые не забил на групповом этапе Лиги чемпионов

Нынешний сезон для форварда «Реала» Карима Бензема является 19-м в карьере в Лиге чемпионов. И впервые 34-летний француз не забил ни одного гола на групповом этапе турнира.

Во многом такой антирекорд связан с травмами. Бензема пропустил оба матча с «РБ Лейпциг», а в двух матчах с «Селтиком» выходил на замены на 30 и 26 минут соответственно. Все 90 минут Бензема провел на поле только в двух матчах против «Шахтера».

Напомним, тренировки после второй травмы нынешней осенью Бензема возобновил только 31 октября.