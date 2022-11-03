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  4. Бензема впервые не забил на групповом этапе Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 14:12 |
271
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Бензема впервые не забил на групповом этапе Лиги чемпионов

Осенью форварда «Реала» мучили травмы

03 ноября 2022, 14:12 |
271
0
Бензема впервые не забил на групповом этапе Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нынешний сезон для форварда «Реала» Карима Бензема является 19-м в карьере в Лиге чемпионов. И впервые 34-летний француз не забил ни одного гола на групповом этапе турнира.

Во многом такой антирекорд связан с травмами. Бензема пропустил оба матча с «РБ Лейпциг», а в двух матчах с «Селтиком» выходил на замены на 30 и 26 минут соответственно. Все 90 минут Бензема провел на поле только в двух матчах против «Шахтера».

Напомним, тренировки после второй травмы нынешней осенью Бензема возобновил только 31 октября.

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Источник Sport.ua
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