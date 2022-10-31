Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бензема возобновил тренировки после травмы
Испания
31 октября 2022, 23:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:00
38
0

Бензема возобновил тренировки после травмы

Форвард «Реала» отсутствовал 10 дней

31 октября 2022, 23:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:00
38
0
Бензема возобновил тренировки после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В понедельник, 31 октября форвард «Реала» Карим Бензема возобновил тренировки после повреждения бедра левой ноги. Он пропустил 10 дней и три последних матча «Реала».

Пока что Бензема работает отдельно от общей группы вместе с полузащитником Орельеном Чуамени. Главная цель Бензема – набрать оптимальную форму к старту ЧМ-2022. До турнира в Катаре осталось три недели.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 6 голов и 1 ассист в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах.

По теме:
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
ФОТО. Нойер провел первую тренировку после травмы
Левандовски пропустит матч Барселоны в Лиге чемпионов
Карим Бензема Реал Мадрид травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером
Футбол | 31 октября 2022, 19:19 0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером

Стефано Пиоли останется в клубе до лета 2025 года

Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Футбол | 31 октября 2022, 02:02 11
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина

«Сливочных» отпугнула трансферная стоимость таланта «Шахтера»

Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Футбол | 31.10.2022, 12:49
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
Другие виды | 31.10.2022, 18:18
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Другие виды | 31.10.2022, 16:19
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
31.10.2022, 10:10 7
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
31.10.2022, 20:00 13
Футбол
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
30.10.2022, 05:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности