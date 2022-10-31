Бензема возобновил тренировки после травмы

В понедельник, 31 октября форвард «Реала» Карим Бензема возобновил тренировки после повреждения бедра левой ноги. Он пропустил 10 дней и три последних матча «Реала».

Пока что Бензема работает отдельно от общей группы вместе с полузащитником Орельеном Чуамени. Главная цель Бензема – набрать оптимальную форму к старту ЧМ-2022. До турнира в Катаре осталось три недели.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 6 голов и 1 ассист в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах.