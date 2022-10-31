Испания31 октября 2022, 23:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:00
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Бензема возобновил тренировки после травмы
Форвард «Реала» отсутствовал 10 дней
31 октября 2022, 23:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:00
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В понедельник, 31 октября форвард «Реала» Карим Бензема возобновил тренировки после повреждения бедра левой ноги. Он пропустил 10 дней и три последних матча «Реала».
Пока что Бензема работает отдельно от общей группы вместе с полузащитником Орельеном Чуамени. Главная цель Бензема – набрать оптимальную форму к старту ЧМ-2022. До турнира в Катаре осталось три недели.
В нынешнем сезоне на счету Бензема 6 голов и 1 ассист в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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