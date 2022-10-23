Бензема пропустит матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не поможет партнерам в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», который состоится во вторник, 25 октября. Об этом сообщил главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти после игры 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1).

«Он не будет готов ко вторнику, но, я думаю, он сыграет в воскресенье [с «Жироной»]. Я не переживаю за него, так как это очень незначительное повреждение, возникшее вчера. Соглашусь, что он [на данный момент] не показывает все, на что он способен, но, когда Карим находится в форме и имеет мотивацию, он остается для нас очень важным футболистом. Тем не менее, наличие длинной скамейки позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков. Это не означает, что Карим не будет играть значительную роль во второй части сезона», — заявил Анчелотти.

Встреча «РБ Лейпциг» — «Реал» состоится во вторник, 15 октября, начало – в 22:00 по Киеву