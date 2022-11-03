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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 13:32 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:47
292
0

Немцы нанесли десятый разгром украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов

С большей разницей мячей «горняки» уступали дома только «Боруссии» М и «Реалу»

03 ноября 2022, 13:32 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:47
292
0
Немцы нанесли десятый разгром украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение «Шахтера» от «Лейпцига» (0:4) стало 10-м для украинских клубов во встречах с командами из Германии в Лиге (Кубке) чемпионов.

7 раз в «нокаут» от немцев попадал «Шахтер» и 3 – «Динамо». 3 разгрома украинцам нанесла «Бавария», по 2 – «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия», по 1 – дортмундская «Боруссия», «Гамбург» и «Лейпциг».

К слову, среди наших клубов с большей разницей мячей на своем поле уступали соперникам в еврокубковых турнирах только сами «горняки» –0:6 от «Боруссии» М в Лиге чемпионов-2020/21 и 0:5 от «Реала» в ЛЧ-2021/22, а также «Динамо» – 0:5 от «Челси» в Лиге Европы-2018/19.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках

Дата

Клуб

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

03.11.2020

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Боруссия М

Германия

0:6

14.03.2019

Динамо

ЛЕ

1/8

Челси

Англия

0:5

19.10.2021

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Реал

Испания

0:5

26.09.1996

Нива В

КК

1/16

Сьон

Швейцария

0:4

17.02.2011

Металлист

ЛЕ

1/16

Байер

Германия

0:4

24.11.2020

Динамо

ЛЧ

ГТ

Барселона

Испания

0:4

02.11.2022

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Лейпциг

Германия

0:4

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.

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Источник Sport.ua
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