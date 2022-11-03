Немцы нанесли десятый разгром украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов
С большей разницей мячей «горняки» уступали дома только «Боруссии» М и «Реалу»
Крупное поражение «Шахтера» от «Лейпцига» (0:4) стало 10-м для украинских клубов во встречах с командами из Германии в Лиге (Кубке) чемпионов.
7 раз в «нокаут» от немцев попадал «Шахтер» и 3 – «Динамо». 3 разгрома украинцам нанесла «Бавария», по 2 – «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия», по 1 – дортмундская «Боруссия», «Гамбург» и «Лейпциг».
К слову, среди наших клубов с большей разницей мячей на своем поле уступали соперникам в еврокубковых турнирах только сами «горняки» –0:6 от «Боруссии» М в Лиге чемпионов-2020/21 и 0:5 от «Реала» в ЛЧ-2021/22, а также «Динамо» – 0:5 от «Челси» в Лиге Европы-2018/19.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Клуб
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
|
Счет
|
03.11.2020
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Боруссия М
|
Германия
|
0:6
|
14.03.2019
|
Динамо
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси
|
Англия
|
0:5
|
19.10.2021
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
Испания
|
0:5
|
26.09.1996
|
Нива В
|
КК
|
1/16
|
Сьон
|
Швейцария
|
0:4
|
17.02.2011
|
Металлист
|
ЛЕ
|
1/16
|
Байер
|
Германия
|
0:4
|
24.11.2020
|
Динамо
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
Испания
|
0:4
|
02.11.2022
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лейпциг
|
Германия
|
0:4
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.
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