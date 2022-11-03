Немцы нанесли десятый разгром украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов

Крупное поражение «Шахтера» от «Лейпцига» (0:4) стало 10-м для украинских клубов во встречах с командами из Германии в Лиге (Кубке) чемпионов.

7 раз в «нокаут» от немцев попадал «Шахтер» и 3 – «Динамо». 3 разгрома украинцам нанесла «Бавария», по 2 – «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия», по 1 – дортмундская «Боруссия», «Гамбург» и «Лейпциг».

К слову, среди наших клубов с большей разницей мячей на своем поле уступали соперникам в еврокубковых турнирах только сами «горняки» –0:6 от «Боруссии» М в Лиге чемпионов-2020/21 и 0:5 от «Реала» в ЛЧ-2021/22, а также «Динамо» – 0:5 от «Челси» в Лиге Европы-2018/19.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках

Дата Клуб Ранг Стадия Соперник Счет 03.11.2020 Шахтер ЛЧ ГТ Боруссия М Германия 0:6 14.03.2019 Динамо ЛЕ 1/8 Челси Англия 0:5 19.10.2021 Шахтер ЛЧ ГТ Реал Испания 0:5 26.09.1996 Нива В КК 1/16 Сьон Швейцария 0:4 17.02.2011 Металлист ЛЕ 1/16 Байер Германия 0:4 24.11.2020 Динамо ЛЧ ГТ Барселона Испания 0:4 02.11.2022 Шахтер ЛЧ ГТ Лейпциг Германия 0:4

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.