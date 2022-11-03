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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:47
288
0

Марко РОЗЕ: «Шахтер достойно выступал в этой Лиге чемпионов»

Тренер «РБ Лейпциг» – о победе над «Шахтером»

03 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:47
288
0
Марко РОЗЕ: «Шахтер достойно выступал в этой Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер «РБ Лейцпиг» Марко Розе прокомментировал победу 4:0 над «Шахтером» в шестом туре Лиги чемпионов:

«Мы сегодня обыграли соперника, который зарекомендовал себя сильной командой, который достойно выступал в этой Лиге чемпионов. И я могу пожелать «Шахтеру» только всего наилучшего, особенно когда они оказались в нынешней очень сложной ситуации.

Относительно своей команды могу добавить – мне очень нравится то качество, которое показывает команда, и то, что у моих парней есть амбиции. И не только. У Кристофера Нкунку есть маленький сын, и то, что он отпраздновал свой гол маленьким красным шариком – это как раз посвящение сыну. Меня, как тренера, радуют подобные моменты, а не только игровое развитие Нкунку – хотя он прогрессирует и этим помогает мне. Я знаю его хорошие качества, он как-то подошел ко мне и сказал, что в середине поля ему не так комфортно играть, и если поставить его ближе к воротам соперника, там он будет полезнее. Я его послушал – и вы видите результат.

Также я доволен и Андре Силвой, и Тимо Вернером – хотя у Тимо была травма, он и сейчас иногда чувствует дискомфорт, но его ситуация не так плоха, со временем все наладится. Наша хорошая командная работа – вот главный ключ к успеху, благодаря которому мы попали в плей-офф, и теперь интересно, с кем мы сыграем весной».

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Источник Footboom
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