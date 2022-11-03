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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 13:17 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:27
82
0

Украинцы потерпели 40-е поражение от немцев в еврокубках

«Шахтер» 10-й раз проиграл командам из Германии

03 ноября 2022, 13:17 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:27
82
0
Украинцы потерпели 40-е поражение от немцев в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение «Шахтера» от «Лейпцига» (0:4) стало 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Германии. 20 раз украинцы уступали немцам в Лиге (Кубке) чемпионов и столько же в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 13 матчей проиграло «Динамо», 10 – «Шахтер», по 2 – «Александрия», «Ворскла», «Днепр», «Заря», «Карпаты», «Металлист» и «Таврия», по 1 – «Десна», донецкий «Металлург» и «Черноморец».

Между тем поражение от «красных быков» стало 50-м для горняков в основном турнире Лиги чемпионов. А мяч, который забил Андре Силва, оказался 150-м, пропущенным украинскими клубами в поединках с немцами, в том числе 50-м – «Шахтером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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