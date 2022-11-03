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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 13:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:36
1380
3

ПСЖ и Бенфика стали авторами исторической ситуации в Лиге чемпионов

Клубы финишировали в группе вровень

03 ноября 2022, 13:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:36
1380
3
ПСЖ и Бенфика стали авторами исторической ситуации в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская «Бенфика» и парижский «ПСЖ» к финишу группового турнира Лиги чемпионов подошли с одинаковым показателем набранных очков. Они в шести играх взяли по 14 пунктов. Более того, разница голов у них получилась одинаковой – 16:7.

В результате, победитель квартета H определился по количеству выездных голов. Разгромная победа «Бенфики» над «Маккаби» Хайфа в заключительном туре (6:1) позволила португальской команде обойти «ПСЖ» и занять первое место. У португальцев разница голов на выезде получилась 9:3, а у французов – 6:3.

Итоговая таблица группы Н Лиги чемпионов

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Источник Opta
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Владислав Антонов
Догрався ПСЖ, зараз йому випадуть в плей-офф Баварія чи Ман. Сіті, і все, чергова ганьба
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