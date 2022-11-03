ПСЖ и Бенфика стали авторами исторической ситуации в Лиге чемпионов

Лиссабонская «Бенфика» и парижский «ПСЖ» к финишу группового турнира Лиги чемпионов подошли с одинаковым показателем набранных очков. Они в шести играх взяли по 14 пунктов. Более того, разница голов у них получилась одинаковой – 16:7.

В результате, победитель квартета H определился по количеству выездных голов. Разгромная победа «Бенфики» над «Маккаби» Хайфа в заключительном туре (6:1) позволила португальской команде обойти «ПСЖ» и занять первое место. У португальцев разница голов на выезде получилась 9:3, а у французов – 6:3.

Итоговая таблица группы Н Лиги чемпионов