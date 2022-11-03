ФОТО. Ястремская болела за Шахтер в матче с РБ Лейпциг

Вчера «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов был разгромлен «РБ Лейпцигом» со счетом 0:4 и вылетел в Лигу Европы.

На трибунах стадиона в Варшаве «Шахтер» во вчерашнем матче поддерживала известная украинская теннисистка Даяна Ястремская: