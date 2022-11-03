Лига чемпионов03 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:25
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ФОТО. Ястремская болела за Шахтер в матче с РБ Лейпциг
Похоже, украинская теннисистка для «горняков» нефартовая
03 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:25
666
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Вчера «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов был разгромлен «РБ Лейпцигом» со счетом 0:4 и вылетел в Лигу Европы.
На трибунах стадиона в Варшаве «Шахтер» во вчерашнем матче поддерживала известная украинская теннисистка Даяна Ястремская:
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