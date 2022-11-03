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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:25
666
1

ФОТО. Ястремская болела за Шахтер в матче с РБ Лейпциг

Похоже, украинская теннисистка для «горняков» нефартовая

03 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:25
666
1
ФОТО. Ястремская болела за Шахтер в матче с РБ Лейпциг
Instagram. Даяна Ястремская

Вчера «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов был разгромлен «РБ Лейпцигом» со счетом 0:4 и вылетел в Лигу Европы.

На трибунах стадиона в Варшаве «Шахтер» во вчерашнем матче поддерживала известная украинская теннисистка Даяна Ястремская:

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Даяна Ястремская Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - РБ Лейпциг фото
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