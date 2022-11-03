Тоттенхэм хочет подписать Канте свободным агентом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет подписать в качестве свободного агента французского хавбека Нголо Канте. Его контракт с «Челси» истекает в конце текущего сезона.

Канте перешел в «Челси» летом 2016 года именно по инициативе Конте, который возглавлял «Синих» в 2016 – 2018 годах.

В нынешнем сезоне Канте практически не играет из-за травмы. В октябре он перенес операцию и теперь пропустит ЧМ-2022.