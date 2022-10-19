Вне ЧМ-2022. Канте перенес операцию

Опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Нголо Канте перенес операцию после повреждения подколенного сухожилия. Сообщается, что на восстановление ему понадобится около 4 месяца. Исходя из таких сроков, он не сможет принять участие в чемпионате мира, который состоится в Катаре.

Нголо травмировался во время реабилитации после травмы бедра. Канте не выходил на поле с 14 августа. Всего на его счету в этом сезоне два матча.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.