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Англия
19 октября 2022, 08:02 | Обновлено 19 октября 2022, 08:06
147
0

Вне ЧМ-2022. Канте перенес операцию

Французского полузащитника ждет длительное восстановление

19 октября 2022, 08:02 | Обновлено 19 октября 2022, 08:06
147
0
Вне ЧМ-2022. Канте перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Нголо Канте перенес операцию после повреждения подколенного сухожилия. Сообщается, что на восстановление ему понадобится около 4 месяца. Исходя из таких сроков, он не сможет принять участие в чемпионате мира, который состоится в Катаре.

Нголо травмировался во время реабилитации после травмы бедра. Канте не выходил на поле с 14 августа. Всего на его счету в этом сезоне два матча.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Источник ФК Челси
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