Лига чемпионов03 ноября 2022, 12:25 |
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на гол 17-летнего игрока
Уилсон Льюис забил в дебютном матче в Лиге чемпионов
03 ноября 2022, 12:25 |
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Вчера «Манчестер Сити» в шестом туре Лиги чемпионов обыграл «Севилью» 3:1. Голом в своем дебютном матче в Лиге чемпионов отличился 17-летний защитник «Горожан» Уилсон Льюис.
Вашему вниманию реакция главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на гол юного дебютанта:
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