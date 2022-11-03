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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на гол 17-летнего игрока
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 12:25 |
543
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на гол 17-летнего игрока

Уилсон Льюис забил в дебютном матче в Лиге чемпионов

03 ноября 2022, 12:25 |
543
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на гол 17-летнего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Манчестер Сити» в шестом туре Лиги чемпионов обыграл «Севилью» 3:1. Голом в своем дебютном матче в Лиге чемпионов отличился 17-летний защитник «Горожан» Уилсон Льюис.

Вашему вниманию реакция главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на гол юного дебютанта:

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Источник Sport.ua
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