Брайтон совершил первый трансфер в эпоху Де Дзерби

Английский клуб «Брайтон» сообщил о подписании контракта с 17-летним полузащитником клуба «Росарио Сентраль» Факундо Буонанотте. Он присоединится к «чайкам» в январе 2023 года.

Известно, что контракт тинейджера будет действовать до 2026 года с опцией продления еще на один сезон. Переход игрока будет официально завершен, как только откроется зимнее трансферное окно. «Брайтон» проинформировал, что переход аргентинца был согласован после личного одобрения со стороны наставника команды Роберто Де Дзерби.

Факундо Буонанотте является воспитанником клуба «Росарио Сентраль». За основную команду он дебютировал в феврале этого года. Кроме этого, в мае 2022 года 17-летнего хавбека впервые вызвали в сборную Аргентины U-20.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби намерен подписать в «Брайтон» украинца Николая Матвиенко в зимнее трансферное окно.