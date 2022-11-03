ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
Ужасное зрелище
Сербский активист и борец с домашним насилием и насилием против женщин Игорь Юрич опубликовал видео, на котором отец жестоко избивает свою дочь-теннисистку на кортах белградского клуба «Црвена Звезда».
По словам Юрича, причиной избиения девушки стал нелестный отзыв одного из её тренеров. «Я получил информацию, что это была семья из Китая. Специалисты говорят, что она выдающийся ребенок. Но причиной жестокого поведения отца якобы стало то, что один из тренеров сказал, что она недостаточно старается», – написал Юрич.
Активист сообщил, что уже направил заявление в правоохранительные органы. Gредставитель прокуратуры сказал, что мужчину ищут, но пока не могут найти.
Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU— Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022
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