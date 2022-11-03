Тинейджер Ман Сити Льюис стал обладателем рекордного достижения в ЛЧ

17-летний Рико Льюис в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (3:1) дебютировал в турнире. И он сразу же попал решением Пепа Гвардиолы в стартовый состав «Манчестер Сити» и отметил это событие голом.

В возрасте 17 лет и 346 дней Льюис стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил гол в своем дебютном матче в стартовом составе в турнире.

Рико Льюис перекрыл достижение, ранее установленное Каримом Бензема. Француз в возрасте 17 лет и 352 дней забил за «Лион» в матче против «Русенборга» в 2005 году.

В нынешнем сезоне Рико Льюис выходил на поле в составе «Манчестер Сити» в пяти матчах во всех турнирах, забил один гол.