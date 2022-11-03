Итоговый турнир WTA. Расклады перед последним туром в группе Нэнси Ричи

После второго тура в группе Нэнси Ричи на Итоговом турнире WTA закрутилась серьезная интрига. На данный момент только Мария Саккари гарантировала себе участие в полуфинале, остальные три теннисистки сохраняют шансы также пройти в плей-офф.

Мария Саккари может занять как первое, так и второе место. Она может не выиграть группу лишь в тому случае, если проиграет в последнем матче Онс Жабер, а Джессика Пегула обыграет Арину Соболенко.

Онс Жабер для выхода в полуфинал желательно побеждать. При этом ее не устроит лишь выигрыш в трех сетах при победе Соболенко в двух. В случае выигрыша Пегулы будет достаточно выигрыша одной партии.

Арина Соболенко будет в плей-офф, если выиграет свой матч, а во втором победит Саккари. При условии выигрыша Соболенко в двух сетах, ее устроит и поражение греческой теннисистки в трех партиях.

Джессике Пегуле нужна победа Саккари в двух сетах и такой же свой выигрыш.

Существует еще один вариант. Если Пегула обыграет Соболенко в трех сетах, а Саккари одолеет Жабер в двух, то у трех теннисисток (кроме гречанки) будет равенство по основным показателям. В таком случае будут подсчитывать процент выигранных геймов в матчах между этими тремя теннисистками.

Турнирные расклады в группе Нэнси Ричи перед 3-м туром