Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф
Остальные теннисистки из группы Нэнси Ричи сохраняют шансы перед третьим туром
Відбулися матчі другого туру у групі Ненсі Річі на Підсумковому турнірі WTA.
Друга ракетка світу Онс Жабер із Тунісу здобула вольову перемогу над американкою Джесікою Пегулою. Марія Саккарі у двох сетах переграла Аріну Соболенко.
Після двох турів грецька тенісистка забезпечила собі участь у півфіналі, а Джессіка Пегула, Онс Жабер та Аріна Соболенко зберігають шанси на іншу путівку.
Підсумковий турнір WTA. Груповий етап
Онс Жабер (Туніс) – Джессіка Пегула (США) – 1:6, 6:3, 6:3
Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко – 6:2, 6:4
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