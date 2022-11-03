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WTA
03 ноября 2022, 07:17 |
499
0

Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф

Остальные теннисистки из группы Нэнси Ричи сохраняют шансы перед третьим туром

03 ноября 2022, 07:17 |
499
0
Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Відбулися матчі другого туру у групі Ненсі Річі на Підсумковому турнірі WTA.

Друга ракетка світу Онс Жабер із Тунісу здобула вольову перемогу над американкою Джесікою Пегулою. Марія Саккарі у двох сетах переграла Аріну Соболенко.

Після двох турів грецька тенісистка забезпечила собі участь у півфіналі, а Джессіка Пегула, Онс Жабер та Аріна Соболенко зберігають шанси на іншу путівку.

Підсумковий турнір WTA. Груповий етап

Онс Жабер (Туніс) – Джессіка Пегула (США) – 1:6, 6:3, 6:3

Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко – 6:2, 6:4

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Источник Sport.ua
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