Без вариантов. Определены показатели xG Шахтера и Лейпцига
У «горняков» не было шансов на успех
Накануне «Шахтер» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов в Варшаве проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:4.
По данным Wyscout, донецкая команда в этой встрече нанесла по воротам соперника 5 ударов, из которых лишь 1 пришелся в створ ворот. У немцев статистики насчитали 12 ударов, 7 – в створ.
Показатель ожидаемых голов (xG) у «Шахтера» оказался равен 0,38. У «Лейпцига» xG составил 2,18.
Напомним, «Шахтер» финишировал на третьем месте в группе, и в феврале следующего года сыграет в Лиге Европы.
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