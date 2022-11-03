Без вариантов. Определены показатели xG Шахтера и Лейпцига

Накануне «Шахтер» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов в Варшаве проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:4.

По данным Wyscout, донецкая команда в этой встрече нанесла по воротам соперника 5 ударов, из которых лишь 1 пришелся в створ ворот. У немцев статистики насчитали 12 ударов, 7 – в створ.

Показатель ожидаемых голов (xG) у «Шахтера» оказался равен 0,38. У «Лейпцига» xG составил 2,18.

Напомним, «Шахтер» финишировал на третьем месте в группе, и в феврале следующего года сыграет в Лиге Европы.