Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без вариантов. Определены показатели xG Шахтера и Лейпцига
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 09:41 |
795
0

Без вариантов. Определены показатели xG Шахтера и Лейпцига

У «горняков» не было шансов на успех

03 ноября 2022, 09:41 |
795
0
Без вариантов. Определены показатели xG Шахтера и Лейпцига
shakhtar.com

Накануне «Шахтер» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов в Варшаве проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:4.

По данным Wyscout, донецкая команда в этой встрече нанесла по воротам соперника 5 ударов, из которых лишь 1 пришелся в створ ворот. У немцев статистики насчитали 12 ударов, 7 – в створ.

Показатель ожидаемых голов (xG) у «Шахтера» оказался равен 0,38. У «Лейпцига» xG составил 2,18.

Напомним, «Шахтер» финишировал на третьем месте в группе, и в феврале следующего года сыграет в Лиге Европы.

По теме:
Тинейджер Ман Сити Льюис стал обладателем рекордного достижения в ЛЧ
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
показатель xG Шахтер - РБ Лейпциг РБ Лейпциг Шахтер Донецк Лига чемпионов статистика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Wyscout
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Футбол | 02 ноября 2022, 18:23 4
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов

Игор Йовичевич определился с стартовым составом

Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 03 ноября 2022, 00:23 3
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов

Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Футбол | 03.11.2022, 04:04
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
ЛЧ. Ман Сити расправился с Севильей, Дортмунд не одолел Копенгаген
Футбол | 02.11.2022, 23:55
ЛЧ. Ман Сити расправился с Севильей, Дортмунд не одолел Копенгаген
ЛЧ. Ман Сити расправился с Севильей, Дортмунд не одолел Копенгаген
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 02.11.2022, 14:53
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
01.11.2022, 09:35 4
Война
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
01.11.2022, 19:11 2
Бокс
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
02.11.2022, 13:21 3
Другие виды
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 16
Футбол
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
01.11.2022, 19:49 5
Футбол
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
02.11.2022, 07:00
Футбол
В бан! Во Франции отреагировали на переход игрока в рашистский клуб
В бан! Во Франции отреагировали на переход игрока в рашистский клуб
01.11.2022, 18:21 1
Баскетбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
02.11.2022, 04:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности