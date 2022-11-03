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  4. ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 07:45 |
740
0

ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022

Но все еще может обойтись

03 ноября 2022, 07:45 |
740
0
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Шахтер» (4:0) и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Уже на 19-й минуте матча немецкий клуб потерял нападающего Тимо Вернера, которому в подкате нанес травму полузащитник «горняков» Тарас Степаненко.

После матча стало известно, что Вернер пожаловался на боль в лодыжке, из-за чего и был заменен. Детальное обследование будет проведено уже в Лейпциге, но наружная ротация стопы может привести к травме медиальной группы связок и даже к перелому.

Срок восстановления зависит от сложности травмы, но Вернер вполне может пропустить начало ЧМ-2022, который 20 ноября стартует в Катаре.

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг Тимо Вернер Тарас Степаненко
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