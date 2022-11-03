Где смотреть онлайн матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1
Встреча состоится в четверг, 3 ноября
В четверг, 3 ноября, состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.
Матч пройдет в Алкмааре на стадионе АЗ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
АЗ Алкмаар – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Поединок АЗ Алкмаар – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЗ Алкмаар – «Днепр-1».
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