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Лига конференций
03 ноября 2022, 05:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 05:35
285
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1

Встреча состоится в четверг, 3 ноября

03 ноября 2022, 05:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 05:35
285
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1
СК Днепр-1

В четверг, 3 ноября, состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.

Матч пройдет в Алкмааре на стадионе АЗ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

АЗ Алкмаар – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок АЗ Алкмаар – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЗ Алкмаар – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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