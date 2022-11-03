Whoscored: Михайличенко – худший игрок матча Шахтер – РБ Лейпциг
Авторитетный портал поставил плохие оценки футболистам «горняков»
В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» разгромно проиграл немецкому «РБ Лейпцигу» (0:4).
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. «Горняки», ожидаемо, получили плохие баллы.
Худшим на поле был признан левый защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко – 5,4 балла.
Лучшим игроком матча WhoScored считает хавбека «быков» Кристофера Нкунку. Автор гола и ассиста получил 8,6 балла.
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