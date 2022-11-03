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Лига Европы
03 ноября 2022, 04:40 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:43
129
0

Whoscored: Михайличенко – худший игрок матча Шахтер – РБ Лейпциг

Авторитетный портал поставил плохие оценки футболистам «горняков»

03 ноября 2022, 04:40 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:43
129
0
Whoscored: Михайличенко – худший игрок матча Шахтер – РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

В матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» разгромно проиграл немецкому «РБ Лейпцигу» (0:4).

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. «Горняки», ожидаемо, получили плохие баллы.

Худшим на поле был признан левый защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко – 5,4 балла.

Лучшим игроком матча WhoScored считает хавбека «быков» Кристофера Нкунку. Автор гола и ассиста получил 8,6 балла.

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Богдан Михайличенко Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига Европы Шахтер - РБ Лейпциг
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Источник WhoScored.com
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