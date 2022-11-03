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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 04:04 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:10
93
0

Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»

Хавбек «Шахтера» – о вылете из Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 04:04 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:10
93
0
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:4) в Лиге чемпионов.

– Конечно, хотелось выйти в Лигу чемпионов. Готовились к этому матчу. Где-то были досадные ошибки в начале не дали нам показать свой футбол и нашу лучшую игру.

Но Лига Европы – тоже неплохой результат, учитывая, что перед началом ЛЧ никто в нас не верил и не рассчитывал. Потому что есть – то есть.

Ошибки? Не думаю, что мандраж. Прессинг – это норма в Лиге чемпионов, он всегда есть. Надо играть.

Ничего не давило. Я считаю, что моя ошибка в начале игры, а потом уже... При том, что нам нужно было выигрывать. Сложно перестраиваться и забивать 2 гола, тем более команде, которая уже долго не проигрывает. Очень хороший тренер у них, очень сильная команда. Не было мандража, просто, может быть, не наш день, не наша игра.

Не сказал, что с «Лейпцигом» было проще в первой игре (4:1 в пользу горняков – прим.). Тоже было сложно, просто тогда они допустили ошибки, а в этой - мы. Из этого состоит футбол: кто меньше ошибается – тот выигрывает.

– Как Игор Йовичевич поддержал вас, может быть, была речь на будущее?
– То останется в команде, – сказал Судаков.

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Источник Трибуна
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